Jacobo Castellano, cuñado de María Pombo, operado del corazón

Pablo Castellano por fin respira tranquilo. La operación de corazón de su hermano Jacobo, de 39 años, ha sido un éxito y para celebrarlo ha compartido esta foto. En ella se observa a Jacobo, la mano derecha de Pablo en su negocio de reformas, Grupo Archarray e Hijos, sonriendo a pesar de estar lleno de cables. "Recién operado del corazón y ya está como un toro", ha escrito el empresario, sin desvelar el motivo exacto de la intervención, que se ha llevado a cabo en el Hospital Puerta de Hierro, de Madrid.

Pablo tiene cinco hermanos, dos por parte de padre y madre y tres solo por parte de padre. Con sus hermanos por parte de padre y madre, Jacobo y José, se lleva de maravilla. De hecho, es habitual verles juntos de vacaciones y disfrutando de planes en familia. Sin embargo, con los otros tres no tiene ningún tipo de relación desde el fallecimiento de su padre. "Cuando mi padre falleció no terminó de dejar las cosas bien, fue todo un poco de boca, y al final, la que era la mujer de mi padre no respetó las decisiones de mi padre, hizo todo lo contrario, y por diferencias nos separamos", reconoció durante su charla con Claudia Osborne, el nuevo fichaje de Mi casa es la tuya.

La intervención de Jacobo ha coincidido con el primer cumpleaños de su sobrina Vega, la hija de Pablo y María Pombo. La niña ha soplado la vela de la tarta en el jardín de su casa, con la ayuda de sus padres, su hermano Martín, sus abuelos y su tía Marta, a la que acompañaban su marido Luis Zamalloa y su hija Matilda.

Mientras Jacobo se recupera, Pablo tendrá que capitanear la empresa de reformas que ambos heredaron de su padre, que falleció en 2010 de un infarto. "Nuestro primer trabajo fue un baño de 3 m². Pero nuestro valor era la relación comercial; abrir nuevas vías de negocio", contaron los hermanos en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Actualmente, cuentan con 60 personas en su equipo y entre sus clientes se encuentran algunos tan potentes como Aristocrazy o los grupos de restauración RanTanPlan o Larrumba.