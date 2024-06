Kevin Costner desvela uno de los motivos de su divorcio y su mayor miedo tras separarse

Kevin Costner se ha sincerado acerca de los mayores miedos que enfrentó a causa de su divorcio de Christine Baumgartner el pasado año. El actor, que atravesó un proceso de separación no exento de polémica, ha reflexionado sobre el que considera que fue uno de los motivos del declive de su relación y se ha referido a los rumores que le relacionaron con la cantante Jewel. Reconoce que su trabajo, concretamente el rodaje de la saga Yellowstone y la película Horizon, en la que se invirtieron más de 38 millones de euros, le mantuvo extremadamente ocupado. "Si estás en una tormenta y eres el único que mantiene el timón, y tratas de evitar que el agua y la sal empañen tus ojos, no puedes dispersarte. No fui capaz de dispersarme" dijo en declaraciones a People.

"No fuimos capaces de lograrlo con la distancia" dijo apuntando que tanto esfuerzo en este proyecto le alejó de su mujer, no solo físicamente. "Había muchas cosas en marcha. Tenía ese dinero ahí puesto, esas películas estaban ya comprometidas, había 300, 400 personas trabajando en ellas" cuenta. Confiesa que uno de sus mayores miedos era que una separación impactara negativamente en sus hijos, como ya le había ocurrido en su primer matrimonio. "Me había divorciado una vez y fue muy difícil por los niños. Era mi miedo y es con lo que estoy viviendo ahora, pero así es la vida". Califica a Christine, a pesar de la agria batalla que tuvo con su exmujer por la compensación económica tras su divorcio, como "buena compañera y buena madre".

El intérprete asegura que sigue manteniendo una cercana relación con sus hijos con los que "sigue hablando, ayudando e interesándose por ellos". El artista tiene siete hijos: Annie, de 40, Lily, de 37, y Joe, de 36, fruto de su matrimonio con Cindy Silva; Liam, de 26, que nació de su relación con la bailarina Bridget Rooney; y los que tuvo con Christine, Cayden, de 17, Hayes, de 15 y Grace, de 14. Ellos son ahora, como dice el artista, su prioridad y está volcado en acompañarles a las actividades a las que acuden. "Es parte del trabajo" asegura.

Sobre los rumores con la cantante Jewel

Se ha sincerado además acerca de cómo está su corazón, después de los rumores que hace unos meses le relacionaban con la cantante Jewel. Fue en el programa de televisión de Howard Stern, donde le preguntaron por esta especulación. "Jewel y yo somos amigos. Nunca hemos salido juntos, jamás. Ellas es especial y no quiero que estos rumores arruinen nuestra amistad porque es lo que tenemos. Ella es especial para mí" apuntó.

Durante el proceso de divorcio, Kevin Costner y Christine Baumgartner solicitaron la custodia compartida de sus tres hijos y la diseñadora pidió 248.000 dólares (230.000 euros) al mes en concepto de manutención. Kevin la acusó de "inflar las facturas de la manutención" y finalmente el juez le concedió 63.000 dólares (58.000 euros) al mes. El magistrado dejó claro que el acuerdo prenupcial que habían firmado antes de casarse en 2001 se tenía que cumplir. La intención de la diseñadora era impugnarlo y el juez dijo que en ese caso tendría que devolverle a Costner más de 1 millón de euros y pagar los honorarios de su abogado. Kevin Costner ya protagonizó uno de los divorcios más caros de Hollywood con su primera esposa Cindy Silva, que le costó la mitad de su patrimonio entonces de 80 millones. Por este motivo decidió blindar su fortuna al casarse con la modelo. El patrimonio actual del actor está estimado en 230 millones de euros.