Olga Moreno se encuentra por sorpresa con Marta Riesco antes de empezar 'Supervivientes All Stars'

Olga Moreno ha puesto rumbo a Honduras como concursante de Supervivientes All Stars, una edición especial del reality más duro de la televisión que reunirá a los mejores concursantes de su historia. La sevillana, de 48 años, ha llegado al aeropuerto con sus compañeros, entre ellos, Sofía Suescun, Adara Molinero, Marta Peñate, Alejandro Nieto o Abraham García, y antes de facturar el equipaje se enfrentó a las preguntas de Marta Riesco, la nueva reportera del canal Quickie. La tensión entre ellas era evidente, pues hay que recordar que ambas estuvieron enamoradas del mismo hombre: Antonio David Flores.

"La otra vez dijiste que ibas a Supervivientes por tu familia, ¿ahora por quién vas?", preguntó Marta a Olga. Al no obtener respuesta, la reportera añadió: "Es la primera vez que nos vemos en persona a pesar de que hayamos hablado". Después, le dijo: "Olga, ¿puedes dar una explicación de por qué haces otro reality? No querías saber nada de la tele, querías estar en tu tienda...". Pero la sevillana embarcó junto a sus compañeros sin resolver las dudas de Marta.

Tras más de dos décadas juntos y una hija en común, Antonio David y Olga pusieron fin a su matrimonio en octubre de 2021. En aquel momento, el ex guardia civil negó que Marta fuera el detonante de la separación y aseguró que Olga y él siempre serían familia.

En enero de 2022, Antonio David y Marta hicieron pública su historia de amor y Olga reconoció que no sabía que su ex había iniciado un romance con la reportera, aunque intuía algo. "Esto nos ha cogido de sorpresa, pero no pasa nada, cada uno sigue su camino y ya está", dijo entre lágrimas en El programa de Ana Rosa. "Yo soy fuerte y sé que voy a tirar para adelante, y que tanto Antonio David como yo vamos a sacar adelante a esta familia y ya está, no puedo decir otra cosa", añadió.

Antonio David confesó entonces que cuando rompió con Olga no le dijo la verdad: que estaba enamorado de Marta. "Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño. No sabes sabes si decíserlo es lo mejor o no decírselo precisamente para eso, para no hacer daño. Ahora me arrepiento de no habérselo dicho", manifestó en su canal de YouTube.

La relación de Antonio David y Marta no llegó a buen puerto. Terminó de forma abrupta en abril de 2023 y la reportera aseguró recientemente que fue tratada injustamente por el ex guardia civil. "Ahora empatizo con Rocío Carrasco y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes", dijo en una entrevista concedida a Ni que fuéramos shhh.