Estos son los cuatro finalistas de 'Supervivientes' tras la comentada expulsión de Gorka

Supervivientes 2024 ha entrado en su recta final. Después de más de 100 días en Honduras haciendo frente a condiciones extremas, como falta de alimento, cansancio y tormentas tropicales, los robinsones volverán a España y se conocerá el nombre del flamante ganador de los 200.000 euros. Pero, antes de que llegue este ansiado momento, el concurso ha tenido que decir adiós a uno de sus participantes: Gorka.

Así es la vida de Olga Moreno: al lado de su representante Agustín Etienne y destrozada tras la reciente muerte de su madre

Nadie se lo esperaba, ya que el concursante vasco de 30 años se ha ido postulando como uno de los favoritos de la audiencia por su destreza en las pruebas. En esta ocasión, Gorka se batía en duelo con Pedro García Aguado - que ha sido el primer salvado de la gala - y con Rubén Torres -que le ha superado por tan solo 13 votos más. “No ha pasado nunca en la historia de Supervivientes. Durante la publicidad, hemos tenido que recontar los votos. Está tan ajustado que hemos tenido que ir a décimas”, ha declarado sorprendida Sandra Barneda.

El lado personal de Torres, el bombero de 'Supervivientes': siente pasión por su sobrino y adora cocinar

Gorka ha dicho adiós a su sueño con tristeza, ya que la final se le ha escapado cuando la rozaba con la punta de los dedos. “Quiero felicitar a los cuatro finalistas, sobre todo a Torres. Le quiero dar las gracias a la audiencia, a todo el mundo que nos ha seguido y que ha estado viéndonos. Si alguien cree que no es real, tengo que decir que es 100% real. Es la aventura más heavy que he hecho en mi vida. ¡Gracias a todos! Unas palabras de despedida ante las que Laura Madrueño no ha podido evitar emocionarse.”Ojalá pudiera haber cinco finalistas porque tú eres uno de ellos”, ha expresado la presentadora con la voz entrecortada.

Conoce a Andrea Morate, la guapísima novia fotógrafa de Gorka Ibarguren, de 'Supervivientes'

Estos son los cuatro finalistas de Supervivientes 2024

Este martes 18 de junio, se celebra la gran final de Supervivientes 2024. El público tendrá que elegir quién es el mejor aventurero de esta edición entre estos cuatro finalistas: Marieta, conocida por su participación en La Isla de las Tentaciones y última incorporación de los Cayos Cochinos tras la marcha de Zaira Gutiérrez; Rubén Torres, bombero que saltó a la fama en el reality show de Netflix Falso Amor; Pedro García Aguado, campeón olímpico de waterpolo en 1996 y maestro de ceremonias del programa Hermano Mayor; y, por último, Arkano, el rapero que activó el protocolo de abandono, pero que, tras la visita sorpresa de su madre, recargó las pilas y volvió a la competición con fuerza. Después de aguantar tres minutos y medio dando vueltas en la noria infernal, Torres se ha proclamado líder de la semana y no tendrá que hacer frente a la primera ronda de votaciones en la última gala.

El lado personal de Arkano: sufrió bullying de adolescente y su novia es una prestigiosa deportista vasca