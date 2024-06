El lado personal de Torres, el bombero de 'Supervivientes': siente pasión por su sobrino y adora cocinar

Mucho ha cambiado la vida estos últimos tres meses para Rubén Torres, quien ha dejado atrás las comodidades de su día a día por la aventura que supone participar en Supervivientes, reality que está ya en su recta final y en el que lucha por alzarse con el premio. En este tiempo ha pasado de ser uno de los aventureros más desconocidos para convertirse en un habitual de la pequeña pantalla, en la que se 'cuela' cada semana desde que el 7 de marzo saltó del helicóptero para instalarse en su nuevo hogar. La convivencia con sus compañeros nos ha permitido descubrir su personalidad y conocer sus aspectos más desconocidos, pero te contamos a continuación cómo es el concursante más allá de los Cayos Cochinos.

-Laura M. Flores explica por qué ha desaparecido de 'Supervivientes' y hace esta queja al programa

-Laura Madrueño rompe a llorar en 'Supervivientes' con el duro relato de Aurah Ruiz sobre la enfermedad de su hijo

Rubén Torres, que es de Barcelona, trabaja como bombero y compagina esta ocupación con la de tatuador. En Santa Coloma de Gramanet tiene desde 2022 su propio estudio, cuya reforma se encargó de llevar a cabo él mismo. Hace un año abrió sus puertas al público bajo el nombre de Chester Tatto, donde hacen también piercings. Aunque sus profesiones nada tienen que ver con el mundo mediático, Supervivientes no es su primera incursión televisiva ni tampoco su debut en el universo de los realities.

El año pasado, Torres formó parte de Falso amor, programa de Netflix presentado por Raquel Sánchez Silva. La mecánica del concurso emitido en ocho capítulos por el gigante del streaming era que cinco parejas pusieron a prueba su confianza en un reality donde la tecnología deepfake difumina la línea entre la verdad y la mentira. Había 100.000 euros en juego y Rubén acudió como soltero.

-‘Supervivientes All Stars’ ya tiene 5 concursantes confirmados, ¿quiénes son?

El motor de Torres es su familia, especialmente su sobrino, por el que siente debilidad. Desde que Thiago llegó al mundo, intenta disfrutar al máximo posible a su lado y vive con intensidad cada etapa del pequeño: desde sus primeros meses de vida dando largos paseos con el carro hasta la actualidad, cuando le acompaña a jugar al parque, le lleva la montaña, le muestra cómo es un día trabajando como bombero, le ayuda a abrir los regalos de los Reyes Magos y del Caga Tió ( personaje navideño de la cultura catalana) y le monta en la moto y el coche, que apasionan al pequeño. Antes de coger el avión rumbo a Supervivientes, hizo una videollamada con su ahijado para que le diera fuerzas. "Te echaré millones de menos", decía.

Cuando hace unos días recibió la visita de su hermano Daniel en Honduras, sus gestos dejaron claro lo que ha contado a sus amigos de la isla durante este tiempo: que su entorno más cercano es un pilar fundamental en su vida y su principal faro. "Es un grande y un ejemplo a seguir Si he llegado donde estoy es gracias a él, que voy siguiendo sus pasos", decía con inmenso orgullo. También fue una gran inyección de energía para el concursante saber que sus seres queridos están orgullosos del paso que está teniendo por la isla y poder ver un vídeo de Braco, su inseparable mascota, un perro al que considera un miembro más de la familia.

-Ana Herminia reaparece en televisión y se pronuncia sobre la expulsión de su marido, Ángel Cristo Jr, de 'Supervivientes'

Sus pasiones y una relación que acabó antes de entrar al reality

Rubén es un apasionado de los viajes. Le gusta hacer rutas en caravana por nuestro país, donde ha visitado diferentes puntos de Andalucía, La Rioja y Zarautz. También desconecta en destinos internacionales como Marruecos, Bali, Dubai, Francia, Países Bajos y Alemania. Algunas de estas escapadas las hizo junto a su expareja, con la que rompió poco antes de aceptar el reto de participar en Supervivientes. "Hasta el último momento estuve con una chica, llevábamos cinco meses, no era pareja formalizada, pero hacíamos vida en pareja. No podía pedirle que me esperara tantos meses...", contaba.

Aunque durante el concurso no ha tenido a su disposición todos los elementos necesarios, también le gusta meterse entre fogones. En tono de humor se hace llamar el chef Torres y comparte muchas de sus creaciones, entre las que hay recetas dulces como la leche merengada y la tarta de queso de cabra con lotus, y también salados como tortilla de patata con cheddar, pulled pork, tartar de salmón picante... Junto a los platos pone además el paso a paso y los ingredientes necesarios.