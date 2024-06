¡Todos a juego! Jaime Lorente presume de hijos con sus fotos más simpáticas

Jaime Lorente está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. El actor murciano, de 32 años, mantiene una consolidada relación con Marta Goenaga y, juntos, han formado la familia que siempre soñaron. "Tengo dos enanos maravillosos, así que lo que más me gusta es estar en casa y disfrutar de mi mujer y mis hijos", nos decía el protagonista de Locomía hace unas semanas en su última entrevista con ¡HOLA!. A Jaime le gusta mantener la discreción en todo lo relacionado con su vida privada, pero es habitual verle presumiendo de familia en las redes sociales.

El actor de Mano de hierro y La casa de papel está totalmente embelesado con sus hijos ¡y no nos extraña! ya que están para comérselos. "¡Lorente Goenaga rules!", publicó en su cuenta personal junto a esta foto en la que le vemos posando con su hija mayor, Amaia, que ya tiene dos años. Como era de esperar, la imagen ha causado enamorado a todos sus seguidores y compañeros de profesión, que no han dudado en comentar.

"Uyuyuyuyyyyyuyy ❤️", ha dicho Pedro Alonso, mientras que Elena Furiase ha añadido: "¡Pero que cara es esa!". También puede leerse los mensajes de Sofía Ellar: "Estos dos molan que te mueres", Mónica Naranjo: "Cuánta belleza" y Anabel Pantoja: "Muñeca, por dios", y todos sus seguidores tienen claro que es idéntica a él, ya que ha heredado sus ojos azules.

"Ser padre me ha cambiado todo. Y para cosas buenas. Ellos me han enseñado a relativizar y a cuidarme más a mí mismo también. Ellos me dan un amor puro y yo les devuelvo el amor máximo que existe, la entrega absoluta", decía en las páginas de ¡HOLA!. Jaime está disfrutando al máximo de la paternidad haciendo todo tipo de planes con sus niños. Esta es la estampa familiar que compartió hace unos días mientras disfrutaba de un paso al aire libre junto a Amaia y el pequeño Luca, que en mayo cumplió un añito.

"Día en familia. La familia es lo primero", escribió. Al igual que su papá, los dos llevaban pantalón corto, camiseta blanca y zapatillas de deporte, además de la gorra hacia atrás para darle ese toque gamberro que siempre ha caracterizado al actor.

Lorente está feliz con su papel de padre. En lo personal la vida le sonríe y en lo profesional también, ya que tiene varios proyectos con los que está muy ilusionado. Uno de ellos es debutar como director, algo que lleva preparando un tiempo. "Sí, es mi gran reto y creo que mi gran pasión. Me he querido siempre dedicar siempre a ello y estamos trabajando para levantar mi ópera prima. Lo tengo entre ceja y ceja y estoy sin parar", confesaba en ¡HOLA!. El actor no podía contarnos muchos detalles, aunque sí que pudo avanzarnos que: "Estamos trabajando sobre la historia de un cocinero muy famoso y sobre la drogodependencia".

