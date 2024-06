Avance de 'Hermanos': salta la noticia bomba de un embarazo que nadie se esperaba

Las aventuras de los Eren en Hermanos continúan sin descanso. El hallazgo de Oğulcan y Fatma de una ingente cantidad de dinero en la funda de un sillón que encontraron en la calle no ha traído más que desconfianza y problemas. Después de que el joven saliera corriendo tras su abuela, que pretendía huir, dejaba solo al pequeño Umutcan en el parque. A su regreso, el niño no estaba.

Oğulcan experimenta gran miedo por perder a Umutcan. Está destrozado y no sabe cómo actuar. Rápidamente llama a Aybike, quien se encarga de comunicar la noticia de la desaparición del benjamin de la casa al resto de la familia. Juntos van a comisaria a poner la denuncia. Por suerte, pese al susto inicial, todo se queda en una falsa alarma ya que, cuando están en dependencias policiales, un agente entra con el chiquitín en brazos. Además, Fatma tampoco se ha marchado con el dinero.

Un plan... ¿certero?

Akif celebra que la artimaña que ha preparado contra Yaman ha funcionado. El padre de Lydia es detenido por la policía por traficar con aparatos electrónicos y el empresario no duda en jactarse ante Süreyya de que es él quien se encuentra detrás de todo, pensando que así la madre de Süsen caerá en sus brazos. Pero todo lo contrario: a la mujer no le tiembla el pulso y no tarda en devolverle la jugada enviándole a Nebahat un vídeo donde no cabe duda sobre lo que el padre de Doruk siente por ella.

Al verlo, a Nebahat no le queda más que reconocer el interés que su marido siente por otra mujer. Muy enfadada con él, toma una drástica decisión y lo echa de casa mientras le exige que sea honesto y le diga la verdad. Akif no se quedará de brazos cruzados y hará todo lo posible por tratar de recuperar a su esposa. No será una tarea sencilla puesto que la mujer está decidida a romper por segunda vez su matrimonio con él. Además, su primer paso es retirarle todos los poderes y hacerse con el control del club, lo que llevará al empresario a acabar trabajando como aparcacoches del establecimiento.

Nebahat hace ver a Süreyya, quien en cuanto se haga cargo de sus acciones del club se convertirá en jefa, que para su marido es solo una más en su larga lista de infidelidades y conquistas. Además, la madre de Doruk se une a Yaman, que no ha tardado en ser puesto en libertad, en contra Akif.

El hogar de los Özkaya, revolucionado

La inesperada aparición de Gökhan, padre biológico de Elif y Berk, ha puesto patas arriba la vida de los dos jóvenes, sobre todo la del chico. El muchacho va a verlo porque quiere saber más sobre él y darle una oportunidad. El expresidiario ha conseguido ilusionarlo con sus malas artes ante la desesperación de su hermana, que lo conoce bien.

El novio de Aybike aparece con su padre en casa, una presencia ante la que su melliza se siente muy incómoda. El chico está algo confuso y su progenitor aprovecha la ocasión para, a través de él, conseguir el dinero que necesita para pagar sus deudas.

Los Eren, de nuevo en la cuerda floja

Sarp sigue molestando a Ömer siempre que puede y confiesa que fue él quien robó el carrito de comida y lo dejó caer contra la tienda. Le provoca hasta conseguir que le echen de su empleo de camarero en el club. Por este motivo, la familia Eren vuelve a enfrentarse a una situación muy complicada, sin apenas comida y pasando frío.

Ante la falta de ingresos, Asiye acepta nuevas casas en las que limpiar para contribuir a la economía familiar. Para que Emel no se quede sola, la pequeña acompaña todos los días al trabajo a su hermana, aunque ninguna de las dos es consciente del desastre que está a punto de suceder: sin querer, la dueña de una de las viviendas prepara a la pequeña Eren un bocadillo con una lata caducada e intoxica a la niña, que termina en el hospital. Asiye no puede creer que le haya dado un producto en mal estado y se siente culpable.

Por otro lado, la mayor de las chicas Eren tiene cada vez más complicidad con Ayaz, mientras que Sarp no soporta que su primo sienta compasión por los hermanos. Finalmente, el nuevo chico del Ataman acepta la evidencia y reconoce ante el hermano de Yasmin que está perdidamente enamorado Asiye. Además, al ser consciente de la difícil situación por la que están atravesando la chica y su familia, el muchacho trata de ayudarla, pero ella lo rechaza.

Salta la noticia bomba de un embarazo que nadie se esperaba

Şevval acude al club y la madre de Ömer la atiende amablemente. De repente, la jefa de cocinas del club pierde el conocimiento, se desmaya y cae en los brazos de la gerente del Ataman. Alertada, la madre de Yasmin y Sarp la lleva al hospital. Ninguna espera la sorprendente noticia que van a recibir y que puede cambiarlo todo: ¡Suzan está embarazada de Yaman!

Una situación precaria a punto de cambiar... ¿o no?

Las cosas se complican cada vez más en el hogar de los Eren: Ömer no tiene ingresos mientras que Asiye no puede volver al trabajo. Emel sigue enferma y no entra dinero en casa. Por su parte, Fatma quiere que Oğulcan entienda que en realidad tiene buenas intenciones respecto al botín que encontraron y quiere ayudar a la familia, pero los dos lo siguen manteniendo el secreto para que Orhan no acuda a la policía.

Oğulcan tiene buenas noticias para sus primos y el dinero ya no es un problema para ellos. Sin embargo, todo cambia en un instante. Fatma, que había escondido el botín que encontraron abuela y nieto, sufre un accidente con la moto de Orhan, se da un golpe en la cabeza y pierde la memoria por el traumatismo. En el hospital sus nietos se desesperan, sobre todo Oğulcan, porque la anciana no recuerda dónde está el dineral que ha ocultado.