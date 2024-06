La comentada reaparición de Sean Penn con este radical cambio de look

Hacía tiempo que Sean Penn no aparecía en televisión y esta semana lo ha hecho por todo lo alto. El actor y director estadounidense, de 63 años, acudió como invitado al programa de Jimmy Kimmel y dejó a todos sin habla al entrar en el plató con este radical cambio de imagen. El protagonista de películas como Mystic River, Pena de muerte o Yo soy Sam lució un look muy diferente al que llevaba hasta ahora y ha provocado un sinfín de comentarios.

El propio Jimmy Kimmel se quedó perplejo al verle y empezó la entrevista preguntándole por su nuevo look. "¿Cómo estás? Bueno, ¿quién te ha hecho eso en el pelo y qué medidas legales has tomado contra ellos?", dijo provocando las risas de todo el público. "Te has convertido en un personaje totalmente diferente", añadió. Y es que no hay duda de que el actor está muy cambiado. Penn lleva ahora el pelo totalmente blanco y totalmente rapado a ambos lados de la cabeza, dejándose la zona superior mucho más larga, tal y como puede verse en las imágenes.

A su llegada a los estudios de Jimmy Kimmel Live! en Los Ángeles (California) ya se pudo observar el cambio de imagen tan radical del intérprete de Mi nombre es Harvey Milk. Para la entrevista, Sean se decantó una camiseta y cazadora tipo bomber de color negro, patalones grises y zapatillas deportivas blancas.

Tras su aparición en televisión, el actor consiguió hacerse viral y muchos fans comentaron: "Muy sorprendido al ver a Sean Penn en @jimmykimmel. Está mucho más delgado y con el pelo totalmente blanco. Si no reconociera su voz, no pensaría que es él. Ha cambiado", "No parece él", "Está muy diferente", "Le ha cambiado hasta la voz"...

El oscarizado actor promocionó su nueva película, Daddio, en la que comparte pantalla con Dakota Johnson, quien además de actuar también es coproductora. Durante la entrevista, Sean comentó que son vecinos en Malibú. "Un día apareció en mi casa con un sobre en la mano y me dijo que tenía un guión que quería que leyese. Lo leí y pensé: 'Esto es un regalo'".