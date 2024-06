Susanna Griso recibe un premio ante la orgullosa mirada de sus dos hijos mayores, Jan y Mireia, de 20 y 18 años

Susanna Griso recibió este martes el Premio Maga de Magas a la mejor creadora de opinión en un acto celebrado en el Espacio Abaste, en pleno coracón de Madrid. La periodista, de 54 años, recogió el galardón de manos de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de El Español y editora de la revista Magas. "Nunca antes me habían premiado en esta categoría. Si le entregais este premio a un hombre seguro que no lo cuestiona y lo agradece, yo, insisto, no puedo evitarlo, me preguntó por qué", dijo al inicio de su discurso.

"Siempre me he considerado una curranta, una periodista que levanta, con el permiso de Manu Sánchez, la persiana informativa todas las mañanas en Antena 3. Pronto cumpliré 20 años al frente de Espejo Público. Multiplicad 20 años por cuatro horas y media de directo son miles y miles de horas de televisión. Cuantitativamente, debo de ser de las personas que llevo más años en televisión y me considero una corredora de fondo", añadió.

La presentadora dedicó el premio a sus dos hijos mayores, Jan, de 20 años, y Mireia, de 18, que guardan un gran parecido físico con ella. "Es la primera vez que están presentes en un premio que me dan. Nunca me acompañan porque uno vive en el extranjero, la otra tiene su propia agenda, y esta vez les ha hecho ilusión estar aquí, les voy a tener en segunda fila, es algo que me emociona", confesó a Europa Press.

Los jóvenes no posaron junto a su madre para preservar el anonimato, pero los periodistas que cubrían el acto aseguraron que guardan un gran parecido físico con la periodista. "Sí, lo tenemos", confirmó Susanna con orgullo. "Ellos son más listos", puntualizó entre risas. "Pero creo que en cuestión de valores nos parecemos mucho", añadió.

Tal y como contó en Dramma Queen, elpodcast de Pilar Vidal en ABC, su hijo Jan está estudiando Filosofía en la Sorbona, en Francia, y su hija Mireia cursa Filosofía, Derecho, Políticas y Economía en Madrid. "Jan es un chaval impresionante, con la cabeza muy bien amueblada, con unas ganas de aprender tremendas, lo lee todo, tiene muchas inquietudes intelectuales.... Parece que tiene claro que quiere ser profesor de Filosofía, lo ha querido ser siempre, pero a saber", desveló. Mireia, por su parte, "escribe muy bien desde pequeña", pero Griso le ha desaconsejado que estudie Periodismo porque "está profesión se está precarizando a machas forzadas".