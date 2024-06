Belén Esteban, tras su encuentro con la Reina: 'Le he dicho que cómo estaba del pie y me ha dicho que la tienen que operar' Ambas coincidieron este martes en el acto de clausura de la XVI convocatoria de 'Euros de tu Nómina'

Belén Esteban coincidió con la Reina en el acto de clausura de la XVI convocatoria de Euros de tu Nómina, en el que empleados del Banco Santander, a través de donaciones, impulsan proyectos que mejoren la sociedad. La colaboradora, de 50 años, estaba tan feliz que no dudó en compartir esta imagen y horas después reveló la conversación que mantuvo con doña Letizia. "He estado con la Reina, se ha tirado fotos con todos a los que le daban los premios. He respetado mi turno para inmortalizar el momento", contó en el programa Ni que fuéramos Shhh.

Tras saludarse con dos besos, Belén le preguntó a la Reina cómo se encontraba, pues hace más de un mes que se fracturó la falange proximal del dedo central del pie derecho tras golpearse contra una mesa en su residencia del Palacio de la Zarzuela. Desde entonces, doña Letizia usa calzado ancho y plano y camina con una leve cojera. "Le he dicho: 'Letizia, vamos las dos en playeras'. Luego le he dicho que cómo estaba del pie y me ha dicho que la tienen que operar", comentó la colaboradora sin profundizar más sobre la conversación.

Zarzuela solo informó en su momento, a primeros de mayo, de la lesión en el pie de la Reina, y desde entonces no se han dado más detalles sobre la evolución de la dolencia de doña Letizia ni se ha anunciado de forma oficial que tenga que someterse a una intervención quirúrgica. Puestos en contacto con el departamento de comunicación de Casa Real, de momento, estamos a la espera de respuesta sobre el asunto.

"Lo que yo he vivido hoy ha sido algo maravilloso. La Reina estaba allí de manera cercana con todas las ONGs, le daba igual si había seguridad o no había", finalizó.

La primera vez que Belén coincidió con don Felipe y doña Letizia fue a finales de 2013. Entonces eran Príncipes de Asturias y la colaboradora contó en Sálvame cómo se sintió al verles. "Soy la mujer más feliz del mundo porque he cumplido un viejo sueño: He podido saludar y charlar con la princesa Letizia", dijo sobre aquel encuentro, que se produjo en la fiesta por el 15º aniversario de La Razón. "Yo he flipado, estoy alucinada. Los Príncipes llegaron, se acercaron y me dijeron: 'Hola Belén, ¿Cómo estás?'. Me ha hecho mucha ilusión que me llamaran por mi nombre", declaró. Belén aseguró que don Felipe era "guapísimo y elegantísimo" y doña Letizia "encantadora". "Estaba hablando con una chica y cuando me vio me vino a saludar", contó.

La segunda vez que coincidió con ellos fue a finales de noviembre durante la celebración del 25 aniversario de La Razón. "A ver, el rey Felipe, un poco serio. Pero es normal, es el Rey. El hombre fue encantador. Él me dio la mano y yo le dije: '¿Qué pasa?'", dijo Belén en Showriano, el programa que la humorista Eva Soriano tenía en Movistar+. Y con la misma naturalidad se dirigió a doña Letizia. "Le dije 'Reina' porque, claro, yo no sabía cómo llamarla. Y la Reina me dijo, que me hizo mucha ilusión: 'Llámame Letizia'. Me dio la mano, dos besos y me preguntó cómo estaba mi madre y cómo estaba mi hija. Y eso a mí me llenó el corazón", añadió.