Dick Van Dyke, de 98 años, hace historia al convertirse en el actor más mayor en ganar un 'Daytime Emmy'

A sus 98 años Dick Van Dyke es la prueba fehaciente de que tener una actitud positiva ante la vida no es una cuestión de edad. Solo hay que fijarse en cómo ha sido su llegada a la alfombra roja de los premios Daytime Emmys, celebrada en Los Ángeles, California, para darse cuenta de ello. Acompañado por su segunda mujer, Arlene Silver, de 52 años, con quien se casó en 2012, el querido y respetado intérprete de Mary Poppins ha hecho historia al convertirse en el ganador de un Daytime Emmy de mayor edad por su trabajo en Days of our lives, en el papel de Timothy Robicheaux: "Tengo 98 años, ¿puedes creerlo?", ha bromeado el célebre actor de Hollywood cuando ha posado ante los medios. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!

