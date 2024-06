Conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Michael Mosley, uno de los presentadores más conocidos de la BBC

Michael Mosley (67), mítico presentador de la BBC, ha aparecido muerto este domingo en la isla griega de Symi tras cuatro días desaparecido. Su cuerpo sin vida ha sido hallado por el alcalde de la localidad y un grupo de periodistas en una zona rocosa cercana a la playa de Agia Marina. Aunque la autopsia todavía sigue en marcha, se ha revelado que el comunicador falleció por causas naturales, tanto por su posición como por la falta de lesiones, descartando así un ataque violento o suicidio.

Derrumbe en un restaurante de Palma de Mallorca: al menos cuatro muertos y más de una veintena de heridos

La última vez que se vio con vida a Michael Mosley fue el pasado miércoles. El presentador iba a pasar una semana de vacaciones en tierras helenas con su mujer, Clare Baile. Se le perdió la pista cuando decidió dar un paseo desde la playa de Pedi a la de Agia Marina. Precisamente, la viuda ha querido escribir una emotiva carta de despedida para darle su último adiós. “No sé muy bien por dónde empezar. Michael era un hombre aventurero, es parte de lo que le hacía tan especial. Es devastador haber perdido a mi brillante marido, tan maravilloso, divertido y amable. Nos amamos mucho y eramos muy felices juntos”.

Conmoción por la trágica muerte de la esposa del productor de 'Los asesinos de la luna' a los 39 años

En esta misiva Clare también ha dado las gracias a todas las personas que han participado en las complicadas labores de búsqueda, ya que, además de ser una zona escarpada, los termómetros han marcado temperaturas de casi 40 grados en los últimos días. “Mi familia y yo nos sentimos enormemente reconfortados por el gran amor que estamos recibiendo. Está claro que Michael significó mucho para todos ustedes. Estamos muy agradecidos con las personas tan extraordinarias de Simy que han trabajado incansablemente y con la prensa que nos ha tratado con gran respeto”.

Así fue la vida de Michael Mosley

Michael Mosley, nacido en India en 1957, estudió medicina en Londres. Fue hace dos décadas cuando saltó a la fama como presentador del programa de la BBC Trust me, I’m a Doctor, donde compartía consejos de salud y para adelgazar, siendo el creador de las dietas 5:2 y Fast 800, que abogan por el ayuno intermitente y las comidas bajas en hidratos de carbono. Otro de sus proyectos profesionales más conocidos es el documental ¡Infectado! Viviendo con parásitos, en el que mostraba cómo estos organismos afectan al cuerpo humano. Además, escribía una columna para el Daily Mail y era el maestro de ceremonias del podcast Just One Thing, en el que también hacía divulgación médica. En lo referido al terreno personal, pasó por el altar con la doctora y escritora Clare Bailey en 1987. Fruto de este matrimonio nacieron cuatro hijos: Dan, Alex, Kate y Jack.

La conmovedora carta de la mujer de Christian Oliver, desolada tras su fatídica muerte y la de sus dos hijas