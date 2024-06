La desgarradora petición de Arkano para abandonar 'Supervivientes'

Los Supervivientes han vivido, en la última gala, una expulsión inesperada cuando la presentadora del programa en Honduras, Laura Madrueño, les comunicaba que se había encendido la palapa por algo muy importante: "Excepcionalmente, es noche de expulsión". El duelo para la abandonar los Cayos Cohinos quedaba entre Miri y Arkano, tras la salvación de Marieta y Rubén Torres durante la noche. Miri tenía clarísimo "querer llegar a la final" aunque estaba dispuesta a aceptar la decisión de la audiencia: "Quiero quedarme porque sigo teniendo la misma fuerza que el primer día". Por su parte Arkano, afirmaba estar muy feliz: "Honestamente, si me voy después de tanto tiempo va a ser una alegría y si me quedo también".

Los concursantes se pusieron de pie como es habitual en el momento de recibir la decisión de la audiencia: Miri Pérez era la elegida para abandonar Honduras. Todos los compañeros se levantaban a abrazar a una Miri completamente emocionaba, que pensaba en lo que le esperaba fuera, pero con mucha pena de irse de Honduras y separarse de ellos: "Os quiero un montón, tenéis un corazón enorme todos. Me voy a comer, lo hago contenta aunque no lo parece, estoy muy feliz y quiero dar las gracias a todos, a todo el equipo, es el mejor programa en el que he estado en mi vida".

Arkano y su grito de desesperación

Una vez más, Arkano no pasa por el momento más fuerte de su aventura hondureña y el rapero lo evidenció cuando, en plena expulsión sorpresa, el público salvó a Marieta y Rubén Torres, quedando él y Miri en la zona de peligro. Sus gritos de entusiasmo y su cara de alegría por verse en la cuerda floja hicieron crecer sus ganas de abandonar el concurso: "Tengo ganas de comerme un bufé".

"No quiero faltarle el respeto ni a la audiencia ni al programa. No quiero mentir respecto a mis emociones y respecto a lo que estoy sintiendo, pero tampoco quiero lanzar un mensaje que no sea adecuado", le decía el concursante a la presentadora Sandra Barneda. El rapero no dudó en pedir a la audiencia "salir de aquí"; aunque finalmente la expulsada fuera su compañera Miri.