Toni Acosta recuerda el casting al que se presentó para convertirse en chica Bond

Toni Acosta quiso ser chica Bond y se presentó a un casting para lograrlo. Finalmente, no fue la elegida, pero recuerda aquella prueba como una de las más emocionantes de su vida. "A mí me llamaron para hacer un casting y fue una experiencia muy guay", aseguró en Martínez y hermanos, el programa de Dani Martínez en Cuatro. "Ya solo leer una separata donde habla James Bond y hablas tú es muy fuerte", añadió con emoción.

La actriz tinerfeña, de 52 años, contó que su representante le dijo tenía que ser "muy sexy" en la prueba y así lo hizo. "Salí convencida. Llamé a mi representante y le dije que lo había hecho genial y que había estado sexy como nunca", señaló sin parar de reír. Horas después, la intérprete se encontró con el actor ingés que le había dado la réplica en el casting y se acercó a él. "Le dije que habíamos hecho la prueba juntos y me dijo que había estado muy graciosa", recordó la intérprete. "Me atreví a negarlo. Le dije que no, que había estado sexy. Y me respondió: No, has estado graciosa, pero has sido la única que ha estado graciosa", finalizó entre risas.

Toni Acosta peleó por conseguir un papel en la película Quantum of Solace, concretamente el de Camille Montes Rivero, que finalmente interepretó la actriz Olga Kurylenko. Pero no fue la única española que se presentó al casting. En la prueba también estaban Goya Toledo y Elena Anaya.

Tras interpretar el papel más difícil de su carrera en El sonido oculto, Toni Acosta estrena el 13 de junio la obra Fin, en el Teatro Español, de Madrid. "Esto es una fantasia hecha realidad. ¡Vente! ¡No te arrepentirás!", ha dicho sobre el proyecto. Por si esto fuera poco, mantiene una discreta relación desde hace más de un año con el abogado Eduardo Fernández.

Desde que, en 2015, se separara, tras 12 años de matrimonio, de Jacobo Martos -el mayor de los tres hijos de Raphael y Natalia Figueroa- no se le había conocido ningún noviazgo. Tan solo fue vista de la mano, en una ocasión, en 2018, con Sergio Bethancourt, diseñador de artes escénicas. Con su exmarido, con quien tiene dos hijos, Nicolás y Julia, es normal verla en muchas ocasiones, incluso de vacaciones.