Camilo y Evaluna, juntos por primera vez en un plató, desvelan la triple conexión de su familia con España

Han sido padres, han crecido personal y profesionalmente el uno al lado del otro, han compartido escenario, han puesto melodía a sus sentimientos comunes y han viajado juntos por todo el mundo, pero Camilo (30) y Evaluna (26) no han compartido plató de televisión. Hasta hoy. En plena cuenta atrás para dar la bienvenida a su segundo bebé, el matrimonio de artistas ha visitado El Hormiguero. En el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos han cantado una parte de Plis, su último tema conjunto, han hablado de la estrecha conexión que tiene la familia que han formado con España y han contado el significado del nombre que han elegido para su hijo.

Evaluna está embarazada de algo más de siete meses, pero Camilo y ella no saben por el momento si su bebé es niña o niño y está previsto que lo descubran cuando haya nacido. La cantante no se hace ecografías ni tampoco se somete a pruebas ginecológicas rutinarias durante la dulce espera, sino que considera que es una etapa guiada por la fe. "Odio los spoilers. Queremos esperar hasta el día que nazca para saber todos los detalles", ha dicho la hija del aclamado cantautor Ricardo Montaner, que está siguiendo los mismos pasos que hace dos años con la pequeña Índigo.

Los artistas sí tienen claro que el nuevo miembro de la familia se llamará Amaranto, un nombre unisex que se les ocurrió estando en España, concretamente cuando dejaban nuestro país para regresar a Miami, donde tienen fijada su residencia. En ese momento, según han relatado, ni siquiera sabían que Evaluna estaba embarazada, pero empezaron a pensar qué nombre elegirían si volvían a ser padres.

"Tenemos una lista de nombres larguísima, pero nunca la hemos usado", ha dicho entre risas Camilo. Se les ocurrió el nombre de Amaranto y quedaron fascinados con la historia mitológica que hay detrás. "Era una planta que había en un monte y nadie cuidaba, pero estaba siempre florecida, inmortal. Nos gustó mucho ese significado", han comentado. Además, es también un color que forma parte de la gama de rojos y lo eligieron para pintar la casa combinado con el Índigo, tono azulado que da nombre a su primogénita.

Evaluna es de Venezuela, Camilo de Colombia y viven en Estados Unidos, pero para ellos es imposible hablar de su familia sin hacer referencia a España. Y no solo por el éxito profesional que han cosechado en nuestro país, sino porque fue aquí donde la artista se quedó embarazada en ambas ocasiones. "España es una tierra muy fértil", ha dicho con sentido del humor. "Hicimos el cálculo y no solo no hay duda de que son de España, sino que sabemos que son andaluces y tengo una teoría, el tomate de Huelva", ha apuntado al intérprete de Vida de rico.

Para Evaluna, que es hermana de los también cantantes Mau y Ricky, formar una familia al lado de Camilo es mucho más que un sueño hecho realidad. Los médicos siempre le habían dicho que no podría ser madre, pero ella nunca abandonó el deseo de poder conseguirlo y dar el pecho a sus bebés. "Creemos en el poder de la intención y de la oración. Teníamos un diario en el que escribíamos todos los días y llorábamos por su fertilidad. Yo le pedía a Dios que permitiera a mi esposa ser una vaca lechera", ha contado Camilo, que se tatuó este animal. Sus súplicas se hicieron realidad y su esposa le regaló un collar con una gota de su leche materna que lleva siempre consigo, como un talismán.

