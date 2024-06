Kevin Costner recuerda la promesa que le hizo a Whitney Houston en 'El guardaespaldas'

El guardaespaldas, protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, es una de las películas más recordadas de todos los tiempos. Se estrenó el 25 de noviembre de 1992, se convirtió en un gran éxito de taquilla y su banda sonora batió todos los récords. En un principio la idea era que la protagonizara Diana Ross, pero Kevin Costner se empeñó en que la estrella fuese Whitney Houston. Así lo ha contado veinte años después del fallecimiento de la artista. "Ella fue mi elección", dice el oscarizado actor y director de Bailando con lobos en el podcast de Dax Shepard, Armchair Expert. "Yo era el actor, produje la cinta y la elegí a ella". Costner asegura que el director Mick Johnson estaba "incómodo" con la elección de Houston, ya que se trataba de su debut en el cine, pero Costner no le dio otra opción.

Costner solo tenía 29 años cuando interpretó el papel de El guardaespaldas que se enamora de Houston, una estrella de la música que entonces tenía 37. El actor estaba unido sentimentalmente a Cindy Silva, mientras que ella estaba casada con Bobby Brown. Kevin asegura que Whitney "confiaba en él" como nunca lo hizo con nadie más en la producción. "Comencé a guiarla y le hice una promesa", comparte. "Le prometí a Whitney que sería buena en ella, que luciría genial y sería genial. La película funcionó y esa fue mi promesa. Ella siempre me amará en la canción y yo siempre cumpliré mi promesa".

La amistad entre Costner y Houston se mantuvo intacta a lo largo de los años, hasta el punto que el actor fue uno de los que leyó un emotivo discurso en su funeral público en febrero de 2012. Kevin llegó a pensar que no era la persona idónea para pronunciar aquellas palabras, en el funeral había personalidades como Oprah Winfrey o Diane Swyer y quiso preguntarles si pronunciaría su discurso por él. Después de armarse de valor, subió al altar para pronunciar unas palabras que se dilataron más de lo esperado. "Había estado trabajando en este discurso... Traté de recopilar todo lo que quería decir y finalmente elaboré un discurso de 17 minutos", reveló.

El fue uno de los ocho oradores del funeral y entre discurso y discurso alguien dijo: "CNN está aquí, no les importaría si sus comentarios fueran más breves porque van a tener anuncios". Y el actor respondió: "Pueden poner el anuncio mientras yo hablo, no me importa'". El protagonista de Yellowstone recordó que I Will Always Love You no estaba originalmente destinada a estar en El guardaespaldas, ya que la primera opción fue What Becomes of a Broken Heart. Después del filme, su versión de I Will Always Love You sigue siendo uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, obtuvo 18 discos de platino y le valió a la intérprete los premios Grammy, el de álbum del año y mejor grabación en 1994. La película obtuvo dos nominaciones al Oscar, ambas a mejor canción original, y se convirtió en un éxito de taquilla.