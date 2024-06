Muere Emma Jones, finalista de Got Talent, a los 32 años La cantante británica no ha podido superar el cáncer que padecía

La la que fuera semifinalista de la edición británica Got Talent, Emma Jones, ha muerto a los 32 años, víctima de un cáncer. La cantante sorprendió a los jueces con su espectacular interpretación del clásico de ópera Ave María en año 2015 en el conocido talent cuando tenía 23 años. El fallecimiento de Emma se ha sabido por las redes sociales del excompañero de la cantante, John Hastings: "Voy a echar de menos su personalidad, sonrisa y hermosa voz. Como persona era encantadora, todos querían estar con ella", recordó.

Emma se había convertido en toda una estrella gracias a su aparición en el famoso programa de televisión. Siempre atendía a su legión de fans. Algunos de ellos que no han querido faltar al funeral en la iglesia Christ donde su fiel amigo John dijo en su elogio: "Como todos los demás en su ciudad, me sentí orgulloso y conmovido por sus hazañas en Britain's Got Talent, cuando superó sus nervios para sorprender a los jueces y espectadores y los aplausos del público le hicieron llorar y emocionarse, pero sabía que eran de alegría: "Es una gran lástima que nunca la volveremos a ver, pero todavía podemos recordar sus actuaciones para apreciarla y recordarla con cariño".

Multitud de comentarios de despedida

Han sido muchas las personas que han querido dejar sus mensajes de condolencia: 'Descansa en la paz celestial, Emma. Dirige a los ángeles en el coro y desearía que todos pudiéramos escuchar esa belleza angelical... no hay suficiente de ti en tu vida terrenal". 'Ella era un alma tierna con un don asombroso. Qué pérdida tan trágica. Descansa con los ángeles, hermosa niña. 'Es muy triste saber de su reciente fallecimiento, después de haber visto su audición de BGT hoy por primera vez y su hermosa voz me conmovió hasta las lágrimas. Que descanse en paz.'

Una actuación que pasará a la historia

Durante la audición, Emma dudó mientras la música de fondo sonaba en el teatro, pero la británica comenzó a cantar a todo pulmón ante la sorpresa de los jueces y de la audiencia. Simon Cowell sonrió ampliamente mientras observaba la actuación y se puso de pie junto a Alesha Dixon, David Walliams y Amanda Holden para darle una gran ovación. Emma miró con incredulidad mientras veía al público del teatro aplaudirla y animarla después de su impresionante actuación.

"Debes tener confianza, Emma, ​​tienes una voz fantástica", afirmó David. "Muy pocos de nosotros podemos cantar así y tú deberías salir y cantar como un ganador, porque eso es lo que eres". Simon agregó: 'Realmente me gustas. En realidad, voy a cambiar eso: te amo". Después de que fue enviada por unanimidad a la siguiente ronda, Emma, ​​eufórica, abrazó a los coanfitriones Ant y Dec y admitió: "Nunca esperaba ese tipo de reacción". Actuación que quedará para el recuerdo. Descanse en paz.