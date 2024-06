Avance de 'Hermanos': empieza la venganza contra Şevval

Con Hermanos no ganamos para sobresaltos. Nos resulta complicado borrarnos de la cabeza la imagen de Ömer lanzado a una piscina atado de pies y manos a punto de ahogarse después de que Macit decidiera acabar con él. Nos cuesta pensar que podamos perder a otro de nuestros personajes favoritos de una manera tan cruel. Si eres de los que necesita saber más sobre si ese instante será el final del joven Eren o si, por el contrario, sucederá un milagro que lo salve... sigue leyendo porque te descubrimos qué va a ocurrir esta semana en tu serie turca favorita.

Estamos a punto de perder la esperanza. Ömer está sumergido bajo el agua y apenas le quedan unos segundos de vida, es entonces cuando aparece Süsen de manera providencial y, con gran esfuerzo, logra cortar las cuerdas, rescatar a su novio y reanimarlo in extremis. Al enterarse de lo sucedido, los Eren están muy felices de que el muchacho esté sano y salvo y se sienten realmente agradecidos con la chica.

No obstante, Orhan no puede evitar enfadarse con los primos por haber guardado silencio sobre lo que estaba pasando y no haberles contado nada. Por su parte, Asiye está muy afectada al pensar que podría haber perdido a su hermano y le ruega que tenga mucho cuidado. Mientras, Akif les pone protección para que Macit, que sigue libre, no vuelva a intentar hacerles daño.

Chico nuevo en el Ataman

Ayaz, primo de Yasmin y Sarp, aparece en la puerta de su casa y ambos se alegran mucho de su llegada. El chico se ha marchado de Ankara tras ser expulsado del colegio, motivo por el que Şevval, con la intención de que el joven entre en vereda, le propone que se quede un tiempo con ellos en Estambul y le matricula en el instituto.

Nada más llegar con su moto al Ataman se cruza con Asiye. Ambos mantienen un encuentro bastante tenso, pero el muchacho se siente atraído por la chica desde el primer momento. Escudado en una actitud chulesca hacia ella para tratar de disimular lo que siente, su interés por la joven Eren crece por momentos y hará lo que sea para tratar de acercarse a ella fuera del colegio, para ello contará con la ayuda de Sarp.

Pero Ayaz no es el único que siente mariposas en el estómago, su primo también se ha ilusionado con Lydia, pero ella no siente lo mismo. El hermano de Yasmin ha vuelto a tropezar con la misma piedra: enamorarse de una chica que solo tiene ojos para Ömer, como ya le sucedió con Süsen. Şevval presenta a Ayaz ante todos, el joven irá a la misma clase que los chicos y Sarp le pondrá al corriente de todo.

Rebelión en las aulas

Los alumnos están en contra de la decisión de Şevval de despedir a Burak, el director, y tratan de que dé marcha atrás en su decisión. Los chicos recogen firmas en el colegio para que lo readmitan, se manifiestan y están dispuestos incluso a ser expulsados si es necesario, pero no es suficiente. Justo entonces entrará en juego Akif, quien, junto con Nebahat, preparará un plan alternativo con el que obligar a la madre de Sarp y Yasmin a cambiar de idea. Finalmente, conseguirán que Burak vuelva a su puesto.

Pero el Ataman no es el único lugar donde están en pie 'guerra'. lLas discusiones y peleas entre Şengül y Fatma no cesan, tanto es así que, gracias a un nuevo desencuentro entre ambas en el club, donde dejan la cocina patas arriba, consiguen acabar con la paciencia de Yaman que las despide del trabajo.

El tiro por la culata

Akif quiere tener a Nebahat contenta y mantener su matrimonio tranquilo, pero no puede evitar ir detrás de otras mujeres. El empresario tiene la intención de unir de nuevo a Yaman y Suzan con la idea de tener el camino libre con Süreyya, sin saber que esta última ha manipulado a la pareja y que las cosas no van a salir como él espera... sino todo lo contrario.

La madre de Süsen quiere encauzar su historia de amor con el padre de Lydia. Aunque Yaman solo tiene ojos para Suzan, al ver la manera tan fría y distante en la que se comporta con él, da por perdida su relación y se compromete con Süreyya, dejando destrozado a Akif con la noticia.

El amor está en el aire

Aunque en un principio sus sentimientos no fluían a la vez, ahora, Tolga y Yasmin cada vez están más unidos. Por su parte, Süsen y Ömer disfrutan de su historia de amor y son más felices que nunca juntos. El chico tiene un romántico detalle con su novia y le prepara unas galletas con forma de corazón. Y como no hay dos sin tres, Oğulcan está enamorado y sigue conquistando el corazón de Elif, a quien prepara una sorpresa muy especial con la que la muchacha se emociona mucho. Por su parte, Ayla está muy contenta al ver la relación tan bonita que están creando y lo bien que se llevan los dos jóvenes.

Por otro lado, Oğulcan y su abuela encuentran un sofá en la calle y se lo llevan a su casa. La sorpresa llega cuando abren la funda y descubren que está llena de dinero. ¿A quién pertenece? ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Qué harán con su jugoso hallazgo?.

Una venganza desde dentro

La mujer de Sado, el sicario que cortó los frenos del coche de Ahmet acabando con su vida, regresa para pedirle explicaciones a Suzan sobre el video que le entregó con la confesión de su marido. Ella se sincera y le explica que tuvo que llegar a un acuerdo con Şevval y borrarlo a cambio de la libertad de Asiye.

Aunque Sultan entiende los motivos de la madre de Ömer para hacer lo que hizo, tiene claro que ella no tendrá tantos miramientos con la madre de Sarp y Yasmin y que le hará pagar. La mujer consigue que Şevval la contrate como cocinera ocultándole su verdadero objetivo: chantajearla hasta el momento en el que decida denunciar a la gerente del Ataman ante la policía. ¿Logrará llevar a cabo su plan o, una vez más, Şevval logrará salirse de rositas?. ¡Muy pronto lo descubriremos!