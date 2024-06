Iker Casillas, destrozado tras el fallecimiento de su abuela Nicasia, a quien estaba muy unido

Iker Casillas está viviendo unos días muy complicados. El futbolista ha perdido a uno de los pilares fundamentales de su vida: su abuela. Ha sido el propio exportero del Real Madrid el encargado de anunciar la fatídica noticia a través de su perfil público: "Por todos aquellos ratos y por los bocatas de salchichón. D.E.P abuela Nica". Unas palabras que ha acompañado con varias imágenes de Nicasia en forma de homenaje.

Casillas ha querido abrir su corazón y ha compartido uno de los momentos más íntimos que pudo vivir con su abuela. Un vídeo en el que aparece el deportista sosteniendo su mano en el hospital y acariciándola. Un instante muy emotivo que se quedará grabado para siempre en los recuerdos del exjugador de fútbol y en el que ha querido recordar algunos de los momentos de cuando era pequeña y Nicasia le preparaba bocadillos de salchichón para marender.

Iker Casillas presume de abuela en Instagram

También ha aprovechado para compartir otras instantáneas junto a ella. En una de ellas, posa sonriente acompañado de su abuela y con los hermanos de esta, después de una comida familiar celebrada en 2022: "Mi abuela y sus hermanos. Mis tíos-abuelos. Buena comida! Buena tarde! Buen fin de semana a todos", escribía por aquel entonces. Además ha rescatado otra imagen, aún más antigua, en la que aparece su yaya en un primer plano y en la que el jugador ha escrito un mensaje conciso: "Descansa en paz".

Tal es el amor de Iker Casillas por su abuela, que a lo largo de los años y a pesar de que es muy reservado con su intimidad, ha compartido a través de su perfil público los mejores momentos juntos e, incluso, le dedicaba mensajes muy emotivos. Por ejemplo, un día hizo referencia a las ganas que tenía de que se reencontraran: "¡Vamos, abuela Nica! ¡Ya queda menos para esos mega bocadillos de salchichón con mortaleda! ¡Y para darme mis 100 perrillas para chuches!". De hecho, durante la presentación de su documental 'Colgar las alas' reconoció que una de las cosas más duras de la pandemia había sido no poder visitar a Nicasia: "Sufro cuando no puedo ver a mi abuela después de tanto tiempo fuera de casa. Ahora no puedo ir a verla. Espero que esto sea algo pasajero y demos con una vacuna. Y poder ir a ver a mi abuela todos los días".

Iker Casillas es una persona muya arraigada a sus raíces y a sus tradiciones y por ello, siempre que su apretada agenda se lo permite, se escapa a Navalacruz (Ávila), para disfrutar del tiempo con su familia, ya que en este pueblo el exguardameta posee una casa. Cada año los vecinos reciben con gran alegría y mucho cariño la llegada de su veraneante más ilustre . En 2010 Casillas fue nombrado Hijo Predilecto. “Para mí es un orgullo llevar el nombre de mi pueblo por todo el mundo”, dijo el portero del Oporto F.C. Y es habitual verle en las fiestas populares de la localidad donde no falta la charanga, la comida popular y la orquesta.