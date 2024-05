Así es Julia de Núñez, la revelación francesa que encarna a Brigitte Bardot en la pequeña pantalla

La actriz francesa de origen argentino Julia de Nuñez es la encargada de dar vida a Brigitte Bardot en Bardot, la nueva serie del canal SundanceTV que se estrena este jueves, 30 de mayo, a las 22:30 horas. La intérprete, de 24 años, es la encargada de dar vida a ese "ciclón" que era Bardot en sus años de juventud. "Ha sido una experiencia increíble", ha asegurado Julia, que guarda un gran parecido con la icónica actriz. "Antes de ofrecerme el papel me decían que me parecía mucho, pero lo más gracioso es que ahora, que ya terminé la serie, nadie me lo dice", ha dicho entre risas.

Según ha contado, se ha preparado a conciencia para este papel, sobre todo, a la hora de interpretar a Brigitte Bardot bailando. "Muchas horas durante muchos meses. He aprendido a bailar flamenco, pero en la serie no se ve mucho y estoy un poco decepcionada", ha reconocido.

Julia, hija del periodista Alexandre de Núñez y la editora Nathalie Fisbach, estudia en L'École Périmony, una de las escuelas de arte dramático más prestigiosas de Francia. A pesar de vivir en París, habla un español casi perfecto gracias a sus orígenes argentinos, de hecho, ha asegurado que le gustaría trabajar en nuestro país y que no descarta pasar una temporada en Argentina para mejorar el idioma.

En su breve visita a Madrid, la actriz ha confesado que adora España y que tiene muy buenos recuerdos de Barcelona y Toledo. "Me encanta. Cuando era niña iba todos los años a Barcelona con mi padre y mi hermano. España me hace pensar en mi familia y en mis amigos, también he salido de fiesta", ha dicho.

Julia ha recibido un importante premio por su papel en esta serie de seis capítulos escrita y dirigida por Danièle Thompson y su hijo Christopher. Durante la 62ª edición del Festival de Televisión de Montecarlo, la actriz subió al escenario para recoger de manos de Alberto de Mónaco la Ninfa de Oro Internacional al Talento Más Prometedor. "Estoy muy orgullosa de recibir este importante premio", dijo emocionada.

"Me gustaría compartirlo con todas las personas que me han acompañado en esta aventura. En particular, quiero dar las gracias a los Thompson por darme la oportunidad de trabajar con ellos. Les doy las gracias a ellos y al equipo de producción por la oportunidad de desempeñar un papel tan importante y por confiar en mí. Doy las gracias al Festival por honrarme de esta manera tan especial", añadió.