La emoción de Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni al estrenar la película sobre el hombre que marcó sus vidas

No es la primera vez que acuden al Festival de Cannes, pero su presencia en esta 77ª edición es sin duda una de las más emocionantes de todas las que acumulan Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni. Madre e hija se han convertido en las grandes protagonistas de la jornada en La Croisette, por donde han desfilado pletóricas para el estreno de la última película en la que comparten reparto: Marcello Mio. Se trata de un largometraje muy personal para ambas puesto que esconde un homenaje a una pieza clave de su familia, Marcello Mastroianni, quien era para ellas mucho más que una estrella internacional al ser el ex de Catherine y el padre de Chiara.

-Conoce a la nieta de Catherine Deneuve, que ha sido objeto de feroces críticas tras su paso por Cannes

-Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam, en el festival de Cannes con 48 horas de diferencia

La comedia, dirigida por Christophe Honoré, transporta personajes reales a una narración de ficción que a la vez incluye ciertos elementos autobiográficos. El eje central es Chiara, quien se interpreta a sí misma como lo que es, la hija de dos grandes artistas: Catherine Deneuve (quien también aparece interpretándose) y el recordado Marcello Mastroianni, que falleció hace 28 años. Ahí comienza una historia en la que la protagonista atraviesa un momento complicado donde decide iniciar una nueva etapa dejando atrás su propia identidad para meterse en la de su padre ya fallecido. Para lograrlo se viste igual que él, habla como él lo hacía y pide que la llamen Marcello.

El largometraje, candidato a la Palma de Oro, es un homenaje al inolvidable actor que nació hace 100 años, pero también a Chiara Mastroianni. Así lo indica el director Cristophe Honoré, quien ha contado que "la película trata de cuestionar lo que significa para una artista como ella crecer rodeada de dos leyendas como sus padres". La actriz ha calificado en Le Figaro este trabajo como "una feliz sesión de espiritismo con mi padre" y ha asegurado que durante las horas de caracterización se sentía como una especie de Batman.

-Catherine Deneuve reaparece entre aplausos en Cannes tras el ictus que sufrió hace año y medio

Chiara, que el año pasado fue la maestra de ceremonias de Cannes, ha contado que cuando le llegó la propuesta de esta película se dio cuenta de que era el momento de aceptar plenamente el hecho de ser 'hija de' y divertirse con esa condición. Además, la grabación le ha permitido también revivir la "infancia feliz" que vivió y los años que pasó con su padre, al que perdió en 1996 pero no ha dejado de ser una fuente de inspiración para ella. "Crecí con un hombre maravilloso, cuyas entrevistas grabadas sigo viendo. Me encanta esa mezcla de sencillez, talento, modestia y su capacidad de asombro. Es atractivo porque tiene encanto pero no intenta seducir", ha resaltado en Le Point.

Un estreno lleno de personalidades

Durante la proyección de la película, que forma parte del concurso de esta edición, las protagonistas han podido ver en directo la reacción y la acogida del público. En las butacas del Palacio de Festivales y Congresos había espectadores muy conocidos como Carlota Casiraghi; las modelos Coco Rocha, Izabel Goulart, Alessandra Ambrosio, Hana Cross y Barbara Palvin; los actores Lucien Laviscount y Matt Dillon; así como la cantante Kelly Rowland y un largo etcétera.

-De Leoni Hanne a Carlota Casiraghi: todos los looks de alfombra roja del Festival de Cannes