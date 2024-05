Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón ya son papás: así han presentado a su hija Teíta El nombre de la niña no solo responde a una tradición familiar sino que esconde una emotiva historia

La noticia del embarazo de Teresa Andrés Gonzalvo llegó cuando pensaba que el amor por Ignacio Ayllón no puede superarse y nueve meses después ese sentimiento ha roto todos los esquemas al dar la bienvenida a su primera hija, a la que definen como su pequeño ángel: "21/5/2024. Y ahora es como si la vida acabase de empezar. Mamá y papá te van a cuidar siempre", han escrito ambos en sus redes sociales, acompañados de una fotografía con la pequeña. Con el nacimiento de Teíta comienza una nueva y emocionante etapa para el matrimonio, que después de trece años de relación han cumplido su sueño de formar juntos una familia.

El nombre de la niña esconde una bonita historia que va mucho más allá de la tradición. El matrimonio dudaba entre dos opciones y la encargada de elegirlo fue una prima de Ignacio llamada Nerea Castellanos, quien dijo que la pequeña se llamaría Teresa nada más salir del quirófano tras ser operada por segunda vez de un tumor cerebral. Para Teresa y su marido fue un momento muy emocionante. La pequeña se ha convertido en la séptima Teresa de la familia y desde el principio han tenido claro que se referirán a ella como Teíta, mientras que la influencer es conocida en su entorno como Tesi.

Durante estos nueve meses, Teresa ha tenido una agenda muy intensa y ha seguido estando al frente de su empresa. Pero en ocasiones se ha visto obligada a bajar el ritmo porque no ha sido fácil ya que ha tenido vómitos durante todo el embarazo. "Sinceramente, lo he llevado bastante mal. Siendo bastante honesta, la maternidad de la mujer está bastante idealizada. Ahora ya más estable, pero hay veces que me entran como golpes de calor. Imagino que es normal…", contaba en ¡HOLA!

En la recta final para dar el nacimiento de su bebé, Teresa e Ignacio compraron su primera casa. "Dicen que todo niño viene con un pan debajo del brazo… Parece alucinante cómo los niños de hace 13 años soñaban con vivir en su propia casa y hoy podemos decir que uno de nuestros sueños se ha hecho realidad. No podemos estar más emocionados por todo lo que estas paredes tienen preparadas para nosotros. No podemos creernos este sueño", aseguraba el matrimonio sobre esta vivienda en la que comienzan su andadura como familia de tres.

El encuentro casual que lo cambió todo y una romántica boda

La historia de amor del matrimonio comenzó el 10 de octubre de 2010, cuando se conocieron en una misa organizada durante "una especie de convivencia" que realizaron con sus respectivos colegios. Ella estudiaba en los Agustinos de Valencia e Ignacio en los de Alicante. Los presentaron tiempo después, el día de la Confirmación de la influencer, y aunque Ignacio se ofreció para acompañarla a casa, se negó porque, según sus palabras, le pareció descarado. Pero entonces comenzaron a hablar por teléfono y el 7 de diciembre tuvieron su primera cita. Desde entonces son inseparables y tienen claro que su amor "es una labor de cada día".

El 8 de julio de 2022 se dieron el "sí, quiero" en el monasterio de Santa María de El Puig (Valencia). La ceremonia, que ¡HOLA! emitió en directo, reunió a 200 invitados entre los que se encontraban personas tan conocidas como Laura Escanes; Anna Ferrer Padilla; María Pombo y Pablo Castellano; Marta Pombo y Luis Zamalloa; Dulceida y Alba Paul (entonces no estaban juntas); Natalia Coll y Adrián González; María García de Jaime y Tomás Páramo. Por supuesto no faltaron Marta Lozano y Lorenzo Remohí, quienes tuvieron a su primer hijo el pasado 16 de abril.