Eva González disfruta del Rocío en muy buena compañía

Eva González está haciendo el camino del Rocío con tres de sus mejores amigos, Manuel Cabello, Juanlu y el periodista Manuel Vizcaíno. La presentadora de La Voz ha lucido su mejor sonrisa y dos diseños espectaculares. De lo que ha vuelto a prescindir es de la joya que su exmarido, el torero Cayetano Rivera, le regaló en 2017, una medalla de la Virgen del Rocío que había pertenecido a Carmina Ordóñez.

Aquel año no se desprendió de ella. "Llevabas muchos Rocíos guardada, esperando un momento que por fin ha llegado. Espero ser digna heredera de su dueña. Gracias, Cayetano, no puede haber regalo más especial", dijo entonces la sevillana. Esa publicación se llenó de mensajes en los que podía leerse que Eva era "la mejor heredera" de Carmina y que esta, "desde el cielo", estaría "bien orgullosa" de ella.

La última vez que lució esta joya fue en el Rocío de 2022, ya que en aquel momento su matrimonio no estaba en crisis. Fue meses después, a finales de año, cuando la revista ¡HOLA! anunció que su historia de amor con el diestro había terminado.

Siempre discretos, ninguno de los dos ha comentado qué les llevó dejar de vivir bajo el mismo techo, tras siete años casados y 13 de relación. Su único nexo de unión es el pequeño Cayetano, de seis años. Según la presentadora, su hijo es "un niño "maravilloso, fuerte, resilente, valiente, tierno, justo, empático y tiene la sonrisa más bonita del mundo".

Tras su separación, Eva se encuentra "muy bien" y de momento no necesita más amor del que tiene. "¿Te parece poco el amor de mi familia, amigos, mi niño...? ¿Qué más amor quiero yo sí es el más importante del mundo?", dijo en una entrevista reciente. "No estoy cerrada al amor, si llega, llega, no es algo que vaya buscando con un cartel que vaya diciendo estoy soltera, ni mucho menos", añadió. En cuanto a la relación que mantiene su ex con la presentadora lusa Maria Cerqueira, tan solo ha dicho: "Cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo".