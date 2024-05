Ya fue objeto de una denuncia similar en 2007 y su nombre aparece en los denominados 'papeles de Epstein' El mago David Copperfield se enfrenta a su propio 'Me too': ha sido acusado por 16 mujeres Un artículo saca a la luz las historias de más de una decena de víctimas del ilusionista, uno de los más importantes de los años 90

Sorprendente la revelación que se ha conocido acerca del que fuera uno de los ilusionistas más famosos de los años noventa. David Copperfield, considerado como uno de los mejores magos de la era moderna, ha sido acusado de agredir sexualmente a 16 mujeres, según una investigación publicada por el diario The Guardian. Según dicho reportaje, en el que las víctimas han contado su historia (algunas de ellas han dando sus nombres e incluso han dejado que se utilice su fotografía), los sucesos se habrían producido desde finales de los años 80 hasta el año 2014. Algunas de ellas aún no habían alcanzado la mayoría de edad y denuncian también que el ilusionista les dio algunas sustancias que les imposibilitaban dar su consentimiento.

De hecho una de las mujeres que le acusa es la exmodelo Brittney Lewis, que ya hizo públicos los hechos en 2018. Otra de las víctimas asegura que quedó con el mago en 1993 y sufrió una agresión, después de que este la drogara. "Jamás diría algo así de alguien, juro por Dios que me habían drogado" apunta. Las denunciantes explican que ha sido gracias a la transcendencia que ha tenido el movimiento "Me too", surgido en los años 2000 para denunciar las agresiones de este tipo y que se popularizó tras las acusaciones a Harvey Weinstein en 2015, como se han animado a sacar a la luz el caso. En este sentido la actriz Alyssa Milano las animó a contar sus historias.

No es la primera vez que está en el punto de mira por un tema similar

El mago, de 67 años, ha negado dichas acusaciones, aunque no es la primera vez que está en el punto de mira por una cuestión similar. Sus abogados aseguran que el mago "nunca ha actuado de forma inapropiada con nadie y mucho menos con menores de edad". Aseguran que el ilusionista destaca por su "amabilidad, timidez y trato respetuoso tanto a hombres como a mujeres". Destacan además que Copperfield es un gran defensor del movimiento "Me Too". "Las drogas no forman parte de su mundo" concluyen los abogados.

Copperfield ya saltó a los titulares en 2007 después de haber sido acusado por una exreina de la belleza, Lacey Carroll, que dijo que había abusado de ella durante una estancia en las islas Bahamas. A pesar de que el FBI investigó el caso y efectuó varios registros en las propiedades del mago, no se presentaron cargos y el caso fue archivado. Su nombre apareció además en los famosos papeles de Jeffrey Epstein, que se hicieron públicos tras el escándalo en el que se vio implicado además Andrés de Inglaterra. Una de las víctimas declaró haber visto al mago en la mansión del millonario, que murió en prisión en 2019 donde estaba acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

El ilusionista más importante de los 90 y padre de tres hijos

El ilusionista David Copperfield fue uno de los nombres más relevantes del mundo de la magia moderna en los noventa. Fue artífice de algunos de los trucos más famosos del mundo del ilusionismo como cuando hizo desaparecer la Estatua de la Libertad o cuando atravesó la Gran Muralla China. Su fama y poder le convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Según un artículo de Forbes de 2019 era el mago mejor pagado con más de 870 millones de euros. Su relación con la conocida supermodelo Claudia Schiffer, entre 1994 y 1999, contribuyó a que su presencia pública creciera.

A pesar de que ya no tiene la relevancia de sus años dorados, el mago ha seguido con sus espectáculos. Representa ahora uno llamado "Una tarde íntima de grandes ilusiones" en un famoso casino de Las Vegas, donde tiene además un museo en el que expone sus objetos relacionados con la magia. Tiene un complejo hotelero en las Bahamas, donde tiene fijada su residencia. Su fortuna se estima en cerca de los 1000 millones de euros, según Celebrityneteworth. De su vida personal se sabe que tiene un hijo, Dylan, y dos hijas, Audrey y Sky, fruto de su relación con Chloe Gosselin, que dura casi tres décadas.