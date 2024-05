¡Menudo beso! Primero fue Chris Evans y ahora Pedro Pascal: el triángulo amoroso de Dakota Johnson en su nueva película

Después de sus trabajos en Persuasión, Daddio y Madame Webb, Dakota Johnson ha cambiado totalmente de registro para su nueva película. La actriz estadounidense, de 34 años, está rodando Materialists en Nueva York, donde hace unos días protagonizó unas apasionadas imágenes con su compañero de reparto, Chris Evans. Sin embargo, en su nuevo proyecto Dakota se verá envuelta en un peligroso triángulo amoroso y el otro actor en cuestión es nada más y nada menos que Pedro Pascal.

- Por qué todo el mundo habla de Lux, la hermana de Pedro Pascal

Los actores han protagonizado estas románticas imágenes mientras grababan algunas escenas de la cinta dirigida por la coreano-canadiense Celine Song. Las fotos no han tardado en hacerse virales y los fans han enloquecido a ver a Dakota y Pedro besándose en plena calle. De hecho, muchos no sabían que se trataba de ficción y han llegado a pensar que les habían 'pillado'.

- ¿Se han comprometido Chris Martin y Dakota Johnson después de seis años juntos?

Nueva York ha sido testigo de la química entre los protagonistas de Materialists, que demostraron llevarse a las mil maravillas compartiendo muchas risas entre toma y toma. Una vez que la directora gritó '¡acción!', los dos se metieron en el papel e interpretaron a la perfección a esta pareja.

Pascal, al que conocerás por éxitos como The Mandalorian, Juego de Tronos o The last of us, llevaba una camisa color camel, blazer béis y pantalones azules, mientras que la hija de Melanie Griffith lució un top blanco de tirantes, chaqueta de cuero y pantalones vaqueros anchos, además de su característica melena XXL con flequillo.

Además de protagonizar este beso de película, Dakota y Pedro se mostraron en todo momento muy involucrados con el rodaje y estuvieron charlando con varios miembros del equipo, además de revisar cómo había quedado la escena. Se trata de la primera vez que trabajan juntos en la gran pantalla, pero no hay duda de que ha habido mucha complicidad y se han entendido muy bien.

- El papel que salvó a Pedro Pascal de la pobreza en los inicios de su carrera

Habrá que esperar a ver el resultado final de la película, pero por el momento solo sabemos de qué trata: "El lucrativo negocio de una casamentera se complica cuando cae en un triángulo amoroso tóxico que amenaza a sus clientes". Y también quiénes son los actores que completan el reparto: además de Chris Evans, veremos a Marin Ireland (Sneaky Pete), Zoe Winters (Succession), Louisa Jacobson (La edad dorada) y Dasha Nekrasova (Bad Behaviour).

- Primeras imágenes de Chris Evans y Alba Baptista tras su boda sorpresa