Víctor Manuel ejerce con pasión su papel de abuelo: 'A mi nieta le gusta el pop coreano y a mi nieto mi música'

La vida personal de Víctor Manuel no es ningún secreto. En 1972 se casó con Ana Belén en una boda muy discreta y fruto de su amor nacieron David en 1976 y Marina en 1983. El cantante asturiano, de 76 años, no suele compartir muchos detalles de su intimidad, por eso nos ha llamado la atención escucharle hablar con tanta devoción de sus nietos, Olivia y León, que son hijos de su hijo David.

El artista ha contado en la Ser que ha pasado de cantar a su abuelo a convertirse en uno, algo que le hace especial ilusión. "Yo soy el abuelo Vítor ahora", ha dicho entre risas durante su conversación con la periodista Angels Barceló. Eso sí, el cantante ha asegurado que existen bastantes diferencias entre él y su antecesor. "Mi abuelo era un hombre muy silencioso, hablaba muy poco, era de esos abuelos que no te besaban", ha explicado. "Yo, en cambio, les doy muchos besos, todo el tiempo, los sobo mucho, a veces más de lo que quisieran, sobre todo, la adolescente", ha bromeado.

Además, ha confesado que se interesa por sus gustos musicales y que tiene muy en cuenta sus opiniones. "A mi nieta le gusta el pop coreano. Al pequeño le gusta más mi música que a la mayor, el pequeño es muy fiel. Me corrige cosas. Me dice: 'Es que esto que dices en esta canción no tiene ser así tienes que cambiar la letra. 'Estás diciendo: 'Allá arriba al norte encontré un paraíso natural y es el paraíso natural'. Entonces, cuando va él a las actuaciones, la cambio por deferencia hacia él", ha explicado el artista, que está a punto de publicar un nuevo disco, Sinfónico, y arrancar una gira de conciertos por toda España.

Olivia y León llevan la música en las venas y ya tocan varios instrumentos. David, que lleva una vida totalmente alejada de los focos, estudió en la famosa Universidad de Berklee, en Boston, formó parte del grupo de punk-rock Lascivus, en el que él tocaba la guitarra y cantaba en inglés, y ha compuesto bandas sonoras como las de Vete de mí o De chica en chica.

Actualmente, es el productor del nuevo disco El mismo que viste y canta, del cantante Nando Agüeros. Está casado con Paloma Montón, agente comercial de diversas marcas infantiles, y tiene una excelente relación con su hermana Marina, la otra gran actriz de la familia.