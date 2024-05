Lali Espósito rompe a llorar en 'Factor X' con la historia de superación de un concursante que tuvo cáncer cerebral

La última gala de Factor X ha estado llena de sorpresas y momentos inolvidables como, por ejemplo, la actuación de Tete Pineda, que ha podido cumplir su sueño de presentarse al talent show después de superar una dura enfermedad. "Vengo a celebrar la vida y a cantarla. En un escenario me caí al suelo y me diagnosticaron cáncer en la cabeza. Estoy aquí para decir que he vuelto a florecer, el pelo me ha crecido y quiero disfrutar con vosotros”, ha explicado con una sonrisa el artista.

Para hacer un homenaje a esta segunda oportunidad que le ha otorgado la vida, el cantante ha interpretado el tema Soy afortunado de Manuel Carrasco, cuya letra reza tal que así. "Que no soy pobre porque no tenga dinero, no tiene nada que ver. Soy afortunado porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado", unos versos muy propios para recordar que lo más valioso es inmaterial, como la salud.

Una actuación que le ha valido a Tete el pase a la siguiente fase - ha conseguido los cuatro 'sí'- y que ha conmovido a los cuatro miembros del jurado. “Esto es un artista. Yo me acelero cuando algo me quiebra y me arranca el corazón como tú lo has hecho. Me pongo en tu lugar, lo que has tenido que pasar, la valentía que has tenido para venir a un programa después de un momento tan difícil”, ha señalado Vanesa Martín.

"Yo soy difícil de emocionar, pero no he podido aguantarme. Tu actuación ha sido una obra de arte. Enhorabuena", ha apuntado por su parte Abraham Mateo. Unas palabras muy similares a las de Willy Bárcenas, vocalista del dúo Taburete. "Has sido muy generoso viniendo aquí y regalándonos esto. No tenemos palabras, de verdad".

Cuando ha llegado el turno de que Lali Espósito diese su valoración, la intérprete argentina no ha podido articular ni una sola palabra, ya que no dejaba de llorar. “Gracias, gracias”, ha sido lo único que ha sido capaz de decir mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. A buen seguro, en lo que queda de concurso Tete Pineda seguirá regalando al público y jurado actuaciones memorables llenas de sentimiento y calidad.

