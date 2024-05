Del flechazo a la original petición de matrimonio: la historia de amor de Emma Garcia y su marido, que hoy cumple años

Es una de las presentadoras más queridas de la pequeña pantalla y triunfa cada fin de semana poniéndose al frente de Fiesta, pero además la suerte también le sonríe a Emma García en el terreno personal. Lleva más de tres décadas compartiendo su vida con el ingeniero Aitor Senar, al que este 6 de mayo ha felicitado por su cumpleaños "Sumando y celebrando. Zorionak maitia (Felicidades cariño)", ha puesto junto a una imagen de los dos tomada en la Galería Vittorio Emanuele II de Milán, uno de los puntos más turísticos de la ciudad italiana. Recordamos en esta señalada fecha los momentos clave de su historia de amor.

Hay que remontarse a la adolescencia de Emma y Aitor para situarnos en el momento en el que sus caminos se cruzaron. Tenían solo 16 años cuando se conocieron, y aunque desde el primer momento conectaron, no fue hasta meses después cuando comenzaron su relación. En la primera etapa hubo "varias paradas", pero el paso del tiempo fue afianzando su historia de amor hasta la actualidad. Treinta y cuatro años después de aquella primera vez que se vieron son una bonita familia al lado de Uxue, que este verano llegará a la mayoría de edad. Ambos son para la presentadora el "mejor regalo" de su vida.

Cuando Emma conoció a su marido no se dedicaba al mundo de la televisión, pero sí tenía el sueño de poder estudiar Periodismo y convertirse en reportera de guerra. Lo logró en tercero de carrera, cuando se fue a Bosnia de la mano de la Cruz Roja. Desde entonces no ha dejado de encadenar proyectos y en cada paso profesional que ha dado ha contado con el apoyo de Aitor, que ha sido clave. Siempre discreto y alejado de los flashes, la ha animado a aceptar nuevos retos y ha estado dispuesto a acompañarla para que pueda hacer lo que tanto le apasiona.

Emma y Aitor no tenían previsto casarse, pero todo cambió tras la boda del hermano de ella: "Me pareció algo maravilloso porque vi tanta felicidad y a toda la familia unida disfrutando tanto, que dije ¿y por qué no?".. Después de aquella celebración, la presentadora decidió dar el paso y pedirle matrimonio a su pareja. "Estábamos un día en la cama y le dije 'cariño, ¿nos casamos? Fue muy bonito, la verdad", relataba. La única condición que Senar le puso es que tenía que ser por la iglesia. Iniciaron ahí los preparativos para su enlace, que se celebró el 23 de julio del año 2000 en la playa de Zarautz.

En aquella etapa, Emma estaba trabajando en la ETB, pero poco después de pronunciar el "sí, quiero" recibió una oferta para incorporarse a la plantilla de Mediaset, donde comenzó como reportera antes de ponerse al frente de A tu lado, programa que marcó para siempre su carrera. Esta oportunidad provocó que ella tuviera que mudarse a Madrid por sus nuevos compromisos mientras que él se quedó en el País Vasco, donde siempre regresan. La distancia no fue un obstáculo y tras una etapa viviendo en diferentes puntos, finalmente se instalaron juntos en la capital. Además, la presentadora siempre ha remarcado que después de tener a Uxue fue su marido quien lo dejó todo para cuidar a la pequeña las 24 horas.

A lo largo de más de tres décadas, su relación se ha fortalecido y siguen teniendo el mismo objetivo: disfrutar. "Cuando llego a mi casa y Aitor me abraza, me siento la persona más protegida y más especial del mundo", explicaba Emma, quien suele preguntar a su marido si ha estado viendo Fiesta. También es muy importante el apoyo de su hija, una joven con "mucha personalidad" y con las ideas claras a la que por ahora no le atrae la idea de ponerse frente a las cámaras y seguir los pasos de la presentadora.