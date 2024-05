Lucía Villalón desvela si el bebé que espera es niño o niña y ¡su nombre!

Lucía Villalón y Gonzalo Melero anunciaron que iban ser padres por segunda vez el pasado 16 de abril. "¡Sorpresa! ¡Ampliamos la familia! ¡Y no podemos estar más felices!", publicaron junto a un vídeo en el que aparecían con su hijo Diego, de un año. En aquel momento, el matrimonio no dio más detalles de su próxima paternidad. Ahora ya sabemos el sexo y nombre del bebé que espera. Será un niño y se llamará Lucas. Ha sido la periodista deportiva la encargada de revelarlo junto a esta foto en la que toma el sol en bikini. "Poniendo moreno a Lucas", ha escrito mostrando a todos sus seguidores lo mucho que ha crecido ya su tripa.

Lucía, de 35 años, y Gonzalo, de 30, comenzaron su relación en 2020. "He encontrado a alguien que me hace feliz", aseguró la periodista, que en el pasado vivió una historia de amor con el también futbolista Javier 'Chicharito' Hernández. Dos años después, anunciaron que iban a ser padres. La pareja estaba muy ilusionada, pero precavida, ya que el bebé que venía en camino sufría gastrosquisis, es decir, sus intestinos se estaban formando fuera de su cuerpo. "No pude evitar las lágrimas al enterarme y no puedo evitarlas a día de hoy. Es tu bebé y quieres que todo salga bien, que no sufra, quieres protegerlo", dijo Lucía en ¡HOLA! antes de dar a luz.

Finalmente, el pequeño Diego vino al mundo el 29 de agosto de 2022 a través de una cesárea y tuvo que ser intervenido en varias ocasiones. Por fortuna, todo salió bien y un mes después Lucía y Gonzalo volvieron a casa con su recién nacido en brazos.

Antes de convertirse en padres, Lucía y Gonzalo decidieron formalizar su relación. "Nos casamos por lo civil. Queríamos tener todo organizado legalmente antes de que naciera nuestro hijo Diego", confirmó la periodista en ¡HOLA!. Tras esta boda, la pareja sueña con casarse por la iglesia. "Gonzalo y yo le damos muchísima importancia al tema religioso. Queremos la bendición de Dios, por supuesto, y creemos en el matrimonio religioso, pero todavía no tenemos fecha", aclaró.