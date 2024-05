Enamorada, madre de tres hijos y una top en la cumbre, así es la vida de Nieves Álvarez

Nieves Álvarez es una de las top models más internacionales de nuestro país y una de las mujeres más admiradas por su estilo y elegancia. En ¡HOLA! hemos sido testigos de su ascenso como modelo hasta llegar a la cima de la moda. Más de treinta años han pasado desde que diera sus primeros pasos y hoy la Comunidad de Madrid le hace entrega de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le concede esta condecoración en un acto que se celebra en la Real Casa de Correos. De ella se ha destacado que es una de las mejores modelos de todos los tiempos, que además rompió tabúes con su libro Yo vencí la anorexia, colabora con diferentes marcas de moda , ha realizado varias campañas solidarias centradas especialmente en los niños y presenta el programa de televisión Flash Moda.

-Nieves Álvarez cumple 50: repasamos sus portadas más icónicas en ¡HOLA!

Con 50 años recién cumplidos, a esta modelo no hay quien la pare. De niña soñaba con ser periodista, pero el destino tenía otros planes para ella después de ser descubierta por un cazatalentos de la agencia de moda Bookings y participar en el concurso Look of the Year en 1992. Después de más de tres décadas de carrera, Nieves no se plantea en absoluto dejar las pasarelas. Ha desfilado para los mejores diseñadores Yves Saint Laurent, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Giorgio Armani y actualmente es musa de Stéphane Rolland, diseñador con el que año tras año se convierte en una de las mujeres mejor vestidas de los premios Goya.

Es indudable que ha trabajado muy duro para llegar a lo más alto, algo que sus hijos admiran y de los que ella se siente muy orgullosa. Porque antes que modelo por encima de todo está su papel de madre. Tiene tres hijos adolescentes, Adriano, de 18 años y los mellizos Bianca y Brando, de 16, junto a su exmarido el fotógrafo italiano Marco Severini, al que conoció en un sesión de fotos y con el que mantiene una buena relación a pesar de su ruptura. De hecho, tras su separación siguieron viviendo en el mismo edificio por el bien de sus hijos. Ambos han demostrado que aunque el amor entre ellos se acabase, el cariño entre ambos perdura y es habitual que compartan los momentos fundamentales en la vida de sus hijos.

"Mis tres amores son tres niños maravillosos, criados con los mismos valores, con la misma educación, bajo el mismo techo, pero totalmente distintos", confesó en una entrevista para ¡HOLA! "Adriano es pura adrenalina, deporte puro y, sobre todo, es un chico muy bueno. Brando es el que analiza todo, pregunta el porqué de cada cosa, él es el pensador, le llamamos ‘el filósofo’ de la casa, tiene mucho carácter, es un chico superdivertido porque te razona las cosas de manera muy inteligente. Y luego, Bianca, que es la creatividad en persona, es niña, femenina, una mujer. Con ella tengo mucha complicidad; una relación intensa y compleja, como todas las madres e hijas".

Después de su separación, Nieves Álvarez ha mantenido otras relaciones, la última de ellas con el empresario de origen libanés Bill Saad, con el que mantiene un sólido noviazgo desde hace más de dos años y quien la sorprendió el pasado mes de marzo con una fiesta sorpresa por su 50 cumpleaños. Una celebración a la que no faltaron los hijos de la modelo. Tantos ellos como cientos de amigos se reunieron en el Castillo de Viñuelas para cantarle el cumpleaños feliz y celebrar el medio siglo de vida de una top en mayúsculas.