La aplaudida respuesta del futbolista Declan Rice a los ataques que ha recibido su mujer por su físico

Declan Rice es noticia no solo por su exitosa carrera deportiva dentro de los terrenos de fútbol. A sus 25 años, se convirtió el pasado verano en el futbolista británico más caro de la historia tras ser fichado por el Arsenal, equipo que dirige el español Mikel Arteta, por 120 millones de dólares (más de 112 millones de euros). Se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Premiere League, triunfando con su equipo, y ahora también se ha ganado el aplauso de sus seguidores por una faceta que nada tiene que ver con lo deportivo. Ha sido tras uno de los últimos mensajes que ha compartido en sus perfiles, líneas con las que respondía de manera contundente a los recientes ataques que ha recibido su pareja por su peso.

Lauren, que tiene también 25 años y que conoce a Declan de toda la vida, borró muchas de las imágenes de sus perfiles después de recibir un gran número de mensajes que criticaban su físico. En estos comentarios se aseguraba que el jugador podía aspirar a algo mejor, unos ataques ante los que el deportista no se ha quedado callado. En respuesta a las preguntas de sus seguidores, el futbolista recalcó que no tiene intención de hacer caso a los comentarios y reiteró su amor por Lauren, de quien se enamoró cuando ambos tenían apenas 17 años.

"Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí" comenzó, dejando claro además que ella ha formado parte de su vida desde mucho antes de que se convirtiera en alguien famoso, lo que para él es más importante que el aspecto. "Es mim refugio, la madre de mi hijo. Ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre. Esto no puede continuar" concluyó. El deportista, cuyas palabras han sido muy aplaudidas por los internautas, decidió además eliminar las imágenes que tenía con su pareja para evitar que siguieran los ataques.

Una relación de toda la vida

Declan Rice y Lauren Fryer se conocieron cuando eran adolescentes y se enamoraron. Aunque la pareja suele mantener una gran discreción en lo que se refiere a su vida personal y su relación, se sabe que se conocieron en el instituto y desde entonces no se han separado. Ella le ha seguido a lo largo de su carrera y se les ha visto disfrutando de sus vacaciones en Ibiza. En 2022, la pareja dio la bienvenida a su hijo Jude, cuyo nombre y fecha de nacimiento se tatuó el deportista. El pequeño ya ha ido a ver a su padre al campo pues se han visto algunas imágenes de Lauren en las gradas con el bebé.

Los apoyos a la pareja tras el desagradable episodio se han sucedido desde diversos ámbitos. La esposa del delantero del Leicester Jamie Vardy, Rebekah Vargy, dijo que es "repugnante" la situación a la que ha tenido que enfrentarse Lauren. "Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado" dijo, destacando la impunidad con la que las personas vuelcan sus críticas, amparándose en el anonimato de las redes.