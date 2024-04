Jodie Foster celebra su décimo aniversario con su mujer dejando su huella en el Paseo de la Fama

Jodie Foster ya es eterna. La cotizada intérprete norteamericana ha estampado su huella para la posteridad en el Paseo de la Fama de Hollywood, acto que curiosamente coincidía con su décimo aniversario de boda. En este día tan especial de doble celebración para ella que tuvo lugar el viernes, la protagonista de El silencio de los corderos acudía al acto organizado a las puertas del Teatro Chino mientras tenía lugar el 15º Festival de Cine Clásico TCM.

La actriz de 61 años estuvo acompañada por su esposa Alexandra Hedison, así como por otros conocidos nombres de la industria como Jamie Lee Curtis (Halloween, Mentiras arriesgadas) o el director y compositor Christopher Guest (Algunos hombres buenos, Casi famosos). Durante su emotivo discurso, la homenajeada daba primero las gracias a su mujer por ser "tan generosa" y "renunciar", dijo, a su propio festejo íntimo para estar en dicho evento.

"¿En qué estabas pensando? ¿Cómo es que no me dijiste que 'no'? Te quiero mucho y estoy muy agradecida por la vida que tenemos juntas", comentaba Jodie Foster con humor a la persona con la que comparte su vida desde 2014. Posteriormente, la intérprete estadounidense confesó cómo había sido esa conversación con Alexandra antes de ir juntas al conocido como Hollywood Walk of Fame. "Le pregunté y ella me dijo: 'Oh, sí, está bien. Lo resolveremos. Iremos a cenar'", explicaba en declaraciones a People.

También recordaba Jodie Foster que, cuando era pequeña, en su familia solían jugar a hacer su propia estrella del Paseo de la Fama, ya que se crio en Los Ángeles y a no excesiva distancia del Teatro Chino. "Cuando encontrábamos cemento húmedo en alguna parte, lo hacíamos. Crecí a diez calles de aquí, así que veníamos mucho. Esto es una especie de continuación de una tradición porque ahora el mundo del cine también es mi familia", ha relatado.

Feliz y enamorada de Alexandra (54 años), se casaron hace una década en una ceremonia secreta de la que no trascendieron detalles, pues ni siquiera se supo previamente que la pareja se había comprometido. Antes, Hedison mantuvo de 2000 a 2004 una relación sentimental con la popular presentadora Ellen DeGeneres. Por su parte, Jodie hizo lo propio durante mucho tiempo con la productora Cydney Bernard, con la que tuvo dos hijos: Charles (25) y Kit (22).

La estrella de Hollywood pudo llevarse su tercer Oscar a casa en la pasada edición de los prestigiosos galardones, tras ser nominada a mejor actriz de reparto por la película biográfica Nyadc. Consiguió este premio en dos ocasiones: en 1989 por el drama Acusados, y en 1992 por la citada El silencio de los corderos. Recientemente, se producía su regreso a la televisión con True Detective: Noche polar, nueva temporada de la aclamada serie de HBO.

