Verónica Mengod anuncia emocionada el nacimiento de su séptimo nieto

Verónica Mengod acaba de anunciar que ha sido abuela... ¡de su séptimo nieto! La actriz, de 57 años, ha compartido la feliz noticia en sus redes sociales donde ha mostrado la primera imagen del recién nacido. "Acabamos de conocer a Marco nuestro séptimo nieto y estamos emocionados. La familia crece y tenemos mucha suerte de poder disfrutarlos a todos #vivalavida #abuelosfelices", es el mensaje que acompaña a esta foto en la que derrochan ternura, sin poder dejar de mirar a su nieto.

La llegada del pequeño Marco ha llenado de felicidad a toda la familia y se ha sumado a la numerosa 'tropa' que han formado Verónica Mengod y su marido, el empresario Carlos Ortiz-Echagüe, con el que el próximo mes de mayo celebrará su 37º aniversario de boda.

El matrimonio tiene dos hijos, Alejandro y Claudia, a los que, en 2006, se sumó Alejandra Ortiz-Echagüe, nacida de una relación que Carlos tuvo antes de conocer a Verónica y que está casada con el cantante y actor Daniel Diges. El bebé se convertirá en el nuevo compañero de juegos de sus otros primos: Galileo y Eliot, de trece y seis años, fruto del matrimonio de Alejandra y Daniel; Sergio, de cinco años; Mario, de año y medio, y Guille, de siete meses, hijos de Alejandro y su mujer, Sara Álvarez, y Olivia, nacida del matrimonio de Claudia y Jaime Carrera Zavala.

Verónica tiene, además de sus nietos, otra pasión, la pintura, contaba en su última entrevista en ¡HOLA! que: "Mis nietos son mi vitamina, siempre les estoy diciendo que me den besos y abrazos. Y, efectivamente, es como si me metieran un 'chute' de algo, porque yo me noto más joven que nunca".

Al preguntarle cómo es como abuela, nos decía: "No soy la típica señora que no se mete en la piscina con sus nietos porque ha ido a la peluquería. Es verdad que, tal vez por mi edad, puedo jugar con ellos, me tiro por el suelo, estoy todo el día despeinada... Creo que hay una gran diferencia entre hacer familia y no hacerla. Por ejemplo, jamás les he dicho que se vayan a ver la tele o jueguen con el móvil para que no molesten. Ese no es el camino. Cuando viene mi familia no hay móviles, ese rato es para disfrutar de ellos".