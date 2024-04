Yolanda Ramos revela que se divorció hace un año: 'Sufrí mucho'

Yolanda Ramos es tan discreta con su vida privada que no ha contado hasta ahora que se divorció hace un año de su marido, Mario Matute, padre de su hija Charlotte. La actriz ha hecho esta revelación en La Script, el podcast de María Guerra, mientras hablaba sobre su experiencia en el rodaje de Un nuevo amanecer, serie de Atresplayer Premium. "Hacía un mes que había muerto mi madre (marzo de 2023) y hacía muy poco que me había divorciado, con lo que eso significa", ha desvelado, soltando, por sorpresa, que ya no comparte su vida con el técnico de televisión.

"Esta serie la hice en seis semanas. Ocho capítulos. Entonces sufrí mucho por mi situación personal. No lo pasé bien. Ha sido un camino doloroso, pero bonito a la vez", ha reconocido, ya que se encontraba totalmente rota en el momento de la grabación. De hecho, una vez finalizado el rodaje, tuvo que refugiarse "diez días en casa de una amiga porque tenía una depresión de mil pares de narices". Pese a ello, se siente muy orgullosa de haber formado parte de este proyecto, idea de José Corbacho. "La gente tiene que ver la serie, y más ahora que he dicho cuál era mi situación personal. Me ha ayudado en algunos sentidos, me ayudó a olvidar a algunas cosas".

La ya expareja se conoció en 2009 en la versión española del programa Saturday Night Live, donde ella trabajaba como actriz y él como técnico. Mario se quedó tan impresionado al ver a Yolanda que no dudó en "colarse" en las oficinas de producción para buscar su número de teléfono y ponerse en contacto con ella. "Mi marido es pura luz. Mario es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso. Es un hombre bueno, 11 años más joven que yo. Él me dijo: 'Yo te voy a dejar embarazada'... Y era muy joven, porque él tenía 29 y yo 40", contó la intérprete en 2020 en Cuatro.

Al lado de Mario, Yolanda se convirtió en madre tras haber sufrido tres abortos y haberse tenido que someter a varios tratamientos de fecundación in vitro. "Tuve mucho miedo durante el embarazo... No me ha sido fácil ser madre porque lo he sido muy mayor y he tenido que recurrir a la ciencia", declaró con lágrimas en los ojos. "Conocer a Mario es lo mejor que me ha pasado, no solo por nuestra hija", aseguró emocionada.