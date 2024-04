El papel que jugó el padre de las Kardashian en el juicio contra OJ Simpson

Durante su etapa como jugador de fútbol americano, OJ Simpson se ganó el cariño de la afición y de sus compañeros, pero una lesión le obligó a decir adiós a la competición, en la que llegó a lo más alto y que su nombre se incluyó en el Salón de la Fama de la NFL en 1985. Tras su retirada, siguió en contacto con el público gracias a su faceta de comentarista deportivo y actor. Orenthal James, que ha fallecido este 10 de abril a los 76 años a causa de un cáncer, era considerado una gran estrella, pero esa luz se volvió oscuridad en 1994 al ser acusado de asesinar a su exmujer y madre de sus dos hijos pequeños. Es precisamente en este mediático caso donde radica su vínculo con la familia Kardashian, unos lazos que detallamos a continuación.

-OJ Simpson se pronuncia sobre los rumores de paternidad de Khloé Kardashian

Nicole Brown, segunda mujer de Simpson y madre de sus dos hijos pequeños, fue asesinada en su casa de Brentwood (Los Ángeles), donde también se acabó con la vida de su amigo Ron Goldman. Cuando las autoridades analizaron la escena del crimen sospecharon de la implicación del exjugador y fue interrogado. Fue entonces cuando contrató un equipo de abogados del que formaba parte Robert Kardashian, el padre de Kim Kardashian, con el que mantenía desde tiempo atrás una amistad. También en la defensa estaban otros letrados como Robert Shapiro, Johnnie Cochran y F. Lee Bailey.

La policía informó al equipo legal de Simpson que iba a ser detenido, pero cuando acudieron a su domicilio vieron que se había fugado. En ese momento, Robert Kardashian compareció públicamente para leer una de las notas que el exjugador de la NFL había dejado. "No sientan lástima por mí. He tenido una gran vida, grandes amigos. Por favor, piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida", decía en el texto.

Como si de una película se tratata, la televisión americana retransmitió la persecución de Simpson. El exdeportista, que iba montado en un Ford Bronco color blanco conducido por Al Cowlings, con el que había compartido vestuario, fue finalmente detenido y protagonizó el que se conoce como 'juicio del siglo'. Ese proceso, que se extendió durante prácticamente un año, hizo que muchas de las miradas se posaran también en sus defensores legales, especialmente en Robert Kardashian ya que el vínculo con él trascendía lo meramente laboral.

El testimonio de Kim Kardashian

Ambas familias eran amigas y una semana antes del escándalo habían estado pasando las vacaciones en México. Todo cambió con este escándalo, que provocó un cisma en el seno de los Kardashian. Y es que mientras Robert Kardashian se encargó de la defensa de Simpson, su ex Kris Jenner se puso del lado de la víctima. "Mi madre creía que su amiga había sido asesinada por él y eso fue realmente traumatizante para ella. Luego íbamos a la casa de mi padre y allí era una situación completamente diferente'', contaba Kim en el programa My Next Guest Needs No Introduction, de Netflix

La empresaria también le contaba al periodista David Letterman, al frente del citado espacio, que aquel caso "'destrozó a nuestra familia'' y produjo sembró la incertidumbre tanto en ella como en sus hermanos, Kourtney, Khloé y Robert. ''No sabíamos qué creer o de qué lado estar cuando éramos niños porque no queríamos hacer daño a nuestros padres'', explicaba. Robert Kardashian murió el 30 de septiembre de 2003, ocho años después de que OJ Simpson fuese absuelto tras un largo proceso en el que participó un jurado popular y que fue solo el inicio de sus problemas con la justicia.