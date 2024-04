Muere OJ Simpson, el exdeportista que protagonizó uno de los juicios más controvertidos y mediáticos de la historia

Ha muerto Orenthal James Simpson, conocido popularmente como O.J Simpson. Ha sido su familia la encargada de comunicar la noticia en un texto publicado en las redes sociales del exdeportista, en el que se puede leer: " El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, terminó su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, la familia pide que por favor respeten sus deseos de privacidad y respeto". El exjugador y artista era padre de cuatro hijos de dos matrimonios diferentes.

-OJ Simpson se pronuncia sobre los rumores de paternidad de Khloé Kardashian

La última aparición de Simpson se produjo hace dos meses, cuando publicó un vídeo de dos minutos de duración grabado junto a la piscina en el que respondía a todos los seguidores que se habían interesado por sus problemas de salud. " Gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo. Mi salud es buena. Obviamente, estoy lidiando con algunos problemas, pero creo que estoy a punto de superarlos y espero volver al campo de golf en un par de semanas".

Su controvertida vida

El que fuera jugador de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) tuvo una vida marcada por las luces y las sombras. En su primera etapa protagonizó una historia de superación ya que de niño sufría raquitismo y con el paso del tiempo superó todos los obstáculos y se convirtió en una leyenda del deporte, universo en el que comenzó a adentrarse ya en el instituto. Cuando se matriculó en la universidad de Southern California destacó por su talento en el fútbol y debutó como profesional en 1969 como parte de la plantilla de los Buffalo Bills. Una lesión le obligó a retirarse de los terrenos de juego que tantas alegrías le dieron.

Con su despedida del deporte llegó una nueva etapa como comentarista deportivo y actor. Muy querido entre el público, conoció el funcionamiento de Hollywood desde dentro gracias a títulos como Agárralo como puedas. Pero todo cambió con la llegada del gran escándalo que marcó para siempre su vida: fue arrestado el 17 de junio de 1994, acusado de haber asesinado a su segunda esposa, de la que llevaba dos años separado, Nicole Brown Simpson, y al amigo de esta, Ron Goldman, en la casa de ella. La detención supuso un gran impacto en la sociedad norteamericana, que pudo ver en directo todo el proceso, desde el arresto al considerado como 'el juicio del siglo'.

El juicio contra OJ Simpson se extendió durante once meses y tuvo como abogado a Robert Kardashian, padre de Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian. El 3 de octubre de 1995, también retransmitido en directo, se conoció el veredicto: inocente. Pero ahí no acabaron sus problemas legales ya que la familia de las dos víctimas, no conformes con la absolución, iniciaron una demanda por lo civil. En ese caso sí fue condenado a pagar 33.5 millones de dólares, una cantidad de la que solo abonó un porcentaje.

Los problemas con la justicia continuaron y estuvo casi nueve años en la cárcel. Una década después del juicio por el asesinato de su exmujer y madre de sus dos hijos pequeños, Simpson fue detenido por un delito a mano armada con secuestro en Palace Station Hotel y Casino de Las Vegas. Fue condenado a 33 años en el Centro Correccional Lovelock, pero el 1 de octubre de 2017 fue liberado al obtener la libertad condicional. A partir de entonces llevó una vida discreta, al margen del foco mediático.

Su gran tragedia personal

En cuanto a su vida personal, estuvo marcada por dos matrimonios y una tragedia. En 1966 se casó con Marguerite Whitley, con la que formó una familia numerosa tras la llegada de Arnelle, Jason y Aeren Simpson. Este último murió por ahogamiento en la piscina de su vivienda con solo dos años. Tras su separación, en 1985 volvió a dar el "sí, quiero", entonces a Nicole Brown Simpson en 1985, con la que tuvo a Sydney y Justin. En 1992 se divorciaron y ella murió asesinada en 1994.