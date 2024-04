Richard y Alejandra Gere reaparecen en Nueva York junto a John Legend y Chrissy Teigen

Richard y Alejandra Gere reaparecieron anoche en Nueva York por una buena causa. El actor y la filántropa española asistieron a la gala anual de la organización benéfica City Harvest, encargada de luchar contra la grave crisis alimentaria que sufren miles de neoyorkinos, y allí coincidieron con John Legend, que fue distinguido por su dedicación a la hora de proporcionar alimentos nutritivos a los más necesitados.

El intérprete, de 74 años, y la activista, de 41, atendieron a la prensa con una sonrisa y posaron para los fotógrafos derrochando amor. Además, protagonizaron esta foto de familia con John Legend y Chrissy Teigen, así como otros invitados, entre los que se encontraban el actor Jan Reno o el chef Eric Ripert.

El matrimonio lleva una vida muy alejada de los focos, pero nunca falta a su cita anual con City Harvest. En estos momentos, la pareja vive a caballo entre su mansión de New Canaan, una tranquila localidad de Connecticut (Estados Unidos); México; y España, país natal de Alejandra. El deseo del matrimonio es que sus dos hijos en común conecten con sus raíces españolas, por eso, según pudo saber ¡HOLA!, está ultimando todos los detalles para instalarse próximamente en Madrid.

Fue en 2014 en Positano, en la costa Amalfitana (Italia), cuando Richard Gere apareció en el exclusivo hotel, de propiedad familiar, que gestionaba Alejandra. Desde entonces ni la distancia -él vivía en Nueva York y ella en Madrid-, ni los procesos de divorcio en los que ambos estaban inmersos, ni los 33 años que les separan fueron un obstáculo para este amor de película.

La pareja se casó por lo civil a principos de 2018 y días después protagonizó una boda de película -que la revista ¡HOLA! ofreció en exclusiva mundial- en el rancho que el actor de Pretty Woman poseía a las afueras de Nueva York, con 21 hectáreas de terreno y una vivienda de 1.100 metros. Fruto de su relación nació, en 2019, su primer hijo en común Alexander; y en 2020 se convirtieron en padres de otro niño, tal y como desveló ¡HOLA! en exclusiva.

Desde que se juraron amor eterno, no han ocultado sus sentimientos. "Me casé con el hombre más maravilloso que he conocido. Estoy muy orgullosa de estar contigo, de compartir esta vida contigo, de ser la madre de nuestros hijos, de ser tu amiga, de ser tu esposa. ¡Me haces tan feliz! Eres el amor de mi vida", escribía Alejandra en sus redes sociales. El actor, por su parte, decía en ¡HOLA! tras el 'sí, quiero': "Soy el hombre más feliz del universo, ¿cómo podría no serlo? Estoy casado con una bella mujer, lista, sensible, comprometida en la ayuda a las personas, divertida... Alejandra es una gran madre, tiene el toque de un ángel... ¡y también es española!".