Loquillo y Susana Koska se casan tras 40 años juntos con su hijo como el otro protagonista del día

Un concierto celebrado en el autódromo de Lasarte-Oria (Guipúzcoa) cambió para siempre la vida de José María Sanz Beltrán, conocido como Loquillo. Aquel plan permitió que coincidera a la escritora y realizadora Susana Koska, de la que se volvió inseparable y junto a la que ha crecido personal y musicalmente. Desde ese encuentro fortuito han pasado cuatro décadas y ha sido ahora cuando la pareja ha decidido dar un paso más en su historia de amor convirtiéndose en marido y mujer. "¡¡SÍ!! Después de 40 años juntos, Susana y yo nos hemos casado. ¡Qué vivan los novios!", ha conformado el artista.

Para su enlace, la pareja se desligó del tradicional color blanco y se mantuvo fiel a su estilo personal. Tanto Loquillo como Susana se decantaron por looks negros, al igual que su hijo, que fue el otro protagonista del día. Cayo, de 21 años, también conectó su estilismo con el de los novios. El joven trabaja llevando la comunicación artística de su padre, quien lo define como "un crack" y con el que guarda un gran parecido físico e incluso lleva el mismo tupé que el cantante, que tiene en este peinado una de sus señas de identidad.

"Fin de semana de mucho amor con gente maravillosa", ha dicho el hijo de los recién casados al compartir algunas pinceladas de la celebración, en la que estuvo acompañado de su pareja, una joven de 20 años que se dedica al mundo del espectáculo puesto que es actriz, cantante y bailarina. No faltaron Sabino Méndez y Luis Alberto de Cuenca, autores de algunos de los temas más conocidos de Loquillo, y el cantante Jorge Nieto, quien ha asegurado que fue "una boda con gente maravillosa".

La discreción ha marcado siempre la relación de Loquillo y Susana, y también su enlace. Según Libertad Digital, la ceremonia tuvo lugar hace unos días en Laguardia (Álava) y estuvieron rodeados de un grupo muy reducido compuesto por sus amigos más íntimos. La celebración se extendió 16 horas y tuvo lugar en un hotel de la citada localidad, donde degustaron un menú compuesto por gastronomía típica.

Los mensajes de felicitación no se han hecho esperar. "¡Qué imagen y qué familia tan total! Loco, Susana, Cayo ¡todo mi amor!", ha dicho Alaska; "VIVAN LOS NOVIOS", ha exclamado Paula Vázquez; "Grande amigo, abrazo fraterno en la distancia, que sean muchos los años y más los éxitos...les espero en Santiago de chile con unos buenos Dirty Martini para celebrarlo", ha indicado el chef Sergi Arola; "Y que el amor os dure 100 años, queridos", ha puesto Ramoncín. El exjugador de baloncesto Juan A.Orenga. Cristina Brondo y Marta Robles se han sumado también a los buenos deseos.

Unión inquebrantable

Para el intérprete de Feo, Fuerte y Formal y Rock&Roll Star, Susana es "su compañera de vida" y "un referente". Además, reconocía en TVE que han aprendido mucho el uno del otro mientras crecían de la mano en una "locura absoluta". A lo largo de 40 años han celebrado juntos sus respectivos éxitos y han hecho piña en los instantes más difíciles, como la enfermedad de ambos.

Durante la crisis sanitaria, a raíz de un bulto en el cuello que le impedía cerrarse las camisas, a Loquillo le diagnosticaron una alteración del tiroides llamada bocio multinodular que pensó que no le permitiría continuar con su carrera. Su ejemplo para afrontar la enfermedad ha sido Susana, que padece cáncer de mama desde 2011 y todo el proceso lo detalló desde el inicio con total naturalidad en un blog. "Vivir con alguien que se enfrenta cada día a la muerte no es fácil. No es fácil para nadie. Es importante mantener la fuerza y la fe en uno mismo y en el núcleo", reconocía el artista.