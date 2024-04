El anillo 'ético' con el que George Clooney le pidió matrimonio a Amal hace 10 años

Parece mentira que hayan pasado diez años del compromiso de George Clooney (62 años) y Amal Alamuddin (46). El protagonista de Ocean's Eleven, Up in the Air o Tomorrowland dejó de ser el "soltero de oro" para dar el gran paso con la bella abogada que le había robado el corazón. Desde entonces, se han convertido en uno de los matrimonios más aclamados de Hollywood y han formado una bonita familia junto a sus dos hijos: los mellizos Ella y Alexander, que el próximo 6 de junio cumplirán siete años.

- El truco infalible de George Clooney para que sus hijos se porten bien

"No sabía lo incompleta que estaba mi vida hasta que conocí a Amal", dijo el actor en una ocasión. Por eso, Clooney no se lo pensó dos veces cuando decidió pedirle matrimonio. En abril de 2014 saltó la noticia de que la pareja había decidido formalizar su relación y a las pocas semanas la abogada reapareció en escena luciendo su espectacular anillo de compromiso. "Lo suyo es real. Quieren estar juntos para siempre", dijo a la revista People una fuente cercana a la pareja en aquel momento.

El director y guionista estadounidense no eligió cualquier joya, sino que era un anillo con mucho significado: lo que se conoce en el mundo de la joyería como un diamante ético, es decir, que se ha extraído de manera responsable y representa un compromiso con las buenas prácticas mineras.

- Brignoles y Cotignac, los refugios de Amal y George Clooney en la Provenza

Tal y como explica a HELLO! Maxwell Stone, experto en diamantes de Steven Stone, "estas prácticas éticas garantizan que ningún minero resulte perjudicado durante la extracción de las piedras y que se les pague un salario justo". No sorprende que el actor haya optado por una joya ética para su esposa, ya que Amal es abogada de Derecho Internacional y Derechos Humanos, además de activista implicada en diferentes causas.

- Amal Clooney, la 'reina’ del lujo silencioso'

Es uno de los anillos más preciados de su joyero y lo ha llevado en innumerables ocasiones. Está compuesto por un diamante central de siete quilates, corte esmeralda y forma rectangular que va en la línea del estilo de Amal: sofisticado y delicado, pero muy llamativo. En su momento, los expertos valoraron esta impresionante joya en más de 500.000 euros, y se dice que el propio George Clooney se encargó de diseñarlo.