María Castro ya es madre de su tercera hija, a la que presenta con una preciosa imagen

¡María Castro ya es madre de familia numerosa! La actriz gallega, de 42 años, y su marido, el empresario José Manuel Villalba, de 44, han dado la bienvenida a su tercera hija, a la que han llamado Emma, un auténtico sueño cumplido para la que fuera protagonista de Sin tetas no hay paraiso. Ahora sí, siento que estamos tod@s. Estamos justo con l@s que siempre he soñado, y con l@s que Jose también decidió sumarse a este sueño, subiéndolas a las tres en nuestro barquito de vida… que os aseguro que hoy va cargadito de emociones, de sueños por vivir, y de amor…. de ¡MUCHO AMOR!", ha escrito la feliz mamá junto a una fotografía en la que presenta a su bebé. La pequeña se une a sus hermanas Maia, de siete años, y Olivia, de tres con las que promete formar en un futuro un tridente perfecto, como decía su madre a ¡HOLA! hace unas semanas: "Tres hermanas, tres amigas y compañeras para toda la vida".

La primeras palabras al compartir ilusionada la noticia han sido, como no podía ser de otra manera para su tercera hija: "¡EMMA! Ya estamos los 5…. Aunque ya llevamos meses sintiéndolo así e imaginándonos la vida contigo. Y como siempre me ha pasado, desde que cada una de ellas ha llegado a nuestras vidas, casi desde el minuto uno, me ha costado recordar el día a día de antes de, o imaginar cada paso sin ellas”. También ha homenajeado a sus dos hijas mayores, Maia, "que entre otras cosas preciosas, significa 'la que cuida' y os aseguro que no puede ejercer mejor su papel. De hecho 'cuida' de más, que hasta padece la pobre a veces", y a Olivia, "que como su nombre indica viene del olivo, árbol de la paz… y para eso llega a las familia, para pacificar…. Y a ver, ella es de decir las cosas claras y sin rodeos… vamos, que el ímpetu lo tiene, pero también tiene la capacidad de poner soluciones a todos los problemas… soluciones de niña, pero soluciones al fin y al cabo… Y eso, de siempre, fomenta la paz".

Maia ha sido la encargada de elegir el nombre de su hermana Emma, que dice María que significa "mujer valiente, luchadora, guerrera y defensora". Para ella, "el nombre perfecto, para completar 'las tres supernenas', y formar así el tresillo de nuestra familia". La actriz gallega ha destacado la paciencia de las niñas y les ha agradecido que hayan entendido la espera y mostrar siempre una cara de ilusión. Por supuesto, no se ha olvidado de su marido, al que le ha dado las gracias "por creer en este proyecto de vida a mi lado, caótico, pero fascinante". También ha dedicado unas palabras a sus padres por "regalarle" a sus hermanos y a ellos por hacerle soñar con una familia numerosa como en la que creció.

Con la naturalidad que le caracteriza, María ha compartido con sus seguidores la evolución de su embarazo que, pese a ser el tercero que vive, no ha estado exento de incertidumbre y miedos sobre los que ha hablado con total sinceridad. Una de las cuestiones que condicionó la gestación ha sido una enfermedad que padece desde hace más de 20 años. "Me pongo todas las mañanas heparina. Me lo pongo en todo el proceso del embarazo y en la lactancia porque en su día me descubrieron a los 21 años que tenía una trombosis en una pierna", contó mostrando los pequeños hematomas producto de las inyecciones.

En cualquier caso, la ilusión por ampliar la familia ha opacado cualquier contratiempo. Así veía la intérprete de La promesa este 2024 antes de estrenarlo, cuando aún le quedaban unos meses para conocera a su tercera hija: "Parece ser que en el año 2024 otra vez nuestro corazón se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que solo una nueva vida te inyecta". Lo cierto es que, con la llegada de su tercera hija, la actriz gallega tiene una sensación de "deberes hechos". "Aunque es el último y me da pena que ya no vaya a haber más, realmente ahora sí siento que no me queda nadie por posar en la foto una vez que nazca esta chiquitina", ha contado.

Para María sus niñas son su absoluta prioridad, algo que contaba a la revista ¡HOLA! el pasado mes de marzo en una entrevista en la que admitía que ha renunciado a ciertos proyectos y compromisos para poder centrarse en su cuidado. Aún así, este tercer embarazo, ha conseguido compaginarlo con su trabajo en la serie La Promesa, de Televisión Española, a pesar de que su personaje, Pía, no está esperando un bebé, por lo que han tenido que disimular sus curvas en cada plano, tal y como ella misma ha explicado.