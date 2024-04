No había acudido a un estreno desde 2022 Anna Paquin reaparece con bastón tras dos años sin pisar una alfombra roja y revela que afronta un delicado problema de salud Aunque no puso nombre a su dolencia, explicó que tiene problemas de movilidad y dificultades en el habla

Hace casi dos años que la actriz Anna Paquin no se prodiga en público. Una desaparición que ahora ella misma ha explicado tras reaparecer en el estreno de su nueva película A Bit of Light del brazo de su marido Stephen Moyer. Su presencia en la alfombra roja ha generado una gran sorpresa no solo porque hace tiempo que no pisaba una, sino porque lo ha hecho ayudándose de un bastón. A sus 41 años, caminó por la alfombra desplegada en el Hotel Crosby Street apoyándose en el objeto y explicó por qué lo necesita, revelando que sufre un problema de salud del que hasta ahora no había hablado.

Admitió la artista, que se enamoró de su marido en la serie de vampiros True Blood, que los últimos años han sido difíciles para ella. Aunque no puso nombre a la dolencia a la que se enfrenta, Anna explicó algunos de los síntomas que enfrenta, que incluyen problemas de movilidad y dificultades en el habla, como recoge People. "No ha sido fácil" ha dicho la intérprete, que fue la segunda ganadora más joven del Oscar (tenía 11 años cuando fue premiada por su papel en El piano). Fuentes cercanas a la artista han comentado con optimismo que mantienen la esperanza en que Anna se recupere por completo de su dolencia, aunque tampoco han detallado de qué se trata.

Anna tiene en su marido a su mejor apoyo y lo volvieron a demostrar en esta aparición, en la que se les vio muy cómplices. Stephen dirige la cinta que protagoniza su mujer, que cuenta la historia de una alcohólica en recuperación que se reúne con su padre, del que estaba distanciada, después de perder la custodia de sus hijas. "Es mi persona favorita con la que actuar" reconoció Anna sobre cómo es trabajar con su marido, al que conoció precisamente en un set de rodaje. "No me pongo sentimental cuando estoy trabajando" contó con humor.

Stephen Moyer y Anna Paquin interpretaban a una pareja en la ficción de vampiros True Blood, que contó con siete temporadas (de 2008 a 2014) y fue una de las historias pioneras en el género. Su amor en la pantalla saltó a la realidad pese a la diferencia de edad que les separa (él tiene 54 años) y en 2010 se casaron en una ceremonia privada en Malibú, casualmente cuando su historia en la serie se enfriaba. En 2012 tuvieron mellizas, Charlie y Poppy, que tienen ya 11 años. Además Stephen tiene otros dos hijos, Bill, nacido de su matrimonio con Lorien Haynes, y Lilac, fruto de una relación anterior.