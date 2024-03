La cantante Tamara habla de su familia y comenta con humor el paso del tiempo: '¡Ya soy suegra!’

Nieta del cantaor Rafael Farina a Tamara Valcárcel el ser artista le viene dado por genética. La 'reina de los boleros' cumple 25 años en la música y puede presumir de ser una de las pocas artistas españolas con un doble disco de diamante. Tras actuar en escenarios de medio mundo, Tamara es una mujer que ha sabido equilibrar su profesión con la familia. Se casó en 2005 con Daniel Roque y un año más tarde nació su primera hija, Daniela, que está a punto de cumplir 18 años. La cantante tiene tres hijos más: Leandro, Valentina y Héctor. Plena y feliz a un paso de los 40 años, la intérprete de temas tan conocidos como Si nos dejan, tiene mucho que celebrar en este 2024.

La cantante Tamara celebra la Primera Comunión de su hijo Leandro

Una etapa plena

Tamara está pasando por una de las mejores etapas de su vida como ella misma ha confesado a los micrófonos de Europa Press: "Me siento superbien, muy feliz. Mi familia formada, ya grandes y yo estupenda, con muchas ganas y sacando nuevo single del nuevo disco que se publicará en octubre". Cuando a la cantante le preguntan si le gustaría que alguno de sus cuatro hijos siguiera sus pasos, Tamara lo tiene claro: "Espero que no. Tengo cuatro, pero espero que no, porque no es fácil, yo les apoyaría, pero no los veo".

Su faceta de suegra

A Tamara le encanta celebrar al lado de su familia siempre que el trabajo se lo permite: "Cuando regreso a mi casa celebro y los domingos se hacen comidas familiares, contundentes, las hago yo, que me encanta". Muy sincera habla de que siempre ha intentado compaginar su carrera musical con su familia. Aunque ahora, desde otro plano, ya que primogénita, Daniela, que este próximo mes de agosto cumplirá 18 años, ya tiene novio: ¡Ya soy suegra!. Asegura que su hija es muy buena estudiante y que quiere que siga centrada en sus estudios. Ahora, la niña prodigio convertida en una de nuestras artistas más internacionales piensa disfrutar del año tan "tan brutal" que le espera: "hago 25 años de carrera, nuevo álbum, cumplo 40 años, mi hija cumple 18 años... ¡a celebrar!".

Una carrera llena de premios y reconocimientos

Arrasó en sus comienzos de niña y, lejos de ser una estrella efímera, ha sabido mantenerse en el panorama musical. Su sólida trayectoria está avalada por multitud de premios y reconocimientos en España y América: cuatro premios cadena dial, premio de la música al artista revelación (2000), premio ondas de la música a la mejor canción (Herida de amor, 2001), varias nominaciones a los grammy latinos, además del doble disco de diamante que consiguió en 2008. En 2019 fue galardonada con el Premio Latino de Oro por su trayectoria.