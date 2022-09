El duro testimonio de Tamara: 'En dos ocasiones quise quitarme la vida'

La cantante Tamara ha hecho una de las confesiones más difíciles de toda su carrera. La intérprete, que ha explicado algunos de los problemas más desconocidos de su vida, se ha sincerado diciendo que estuvo a punto de quitarse la vida a raíz de una fuerte depresión que sufrió durante una larga temporada. "Hubo momentos en los que vino la ambulancia porque en dos ocasiones quise quitarme la vida. Fueron dos años muy complicados para mi familia y amigos. No quería existir", ha contado la artista en Déjate querer, donde además ha puntualizado que es posible salir de esa espiral pero es necesario ponerse en manos de profesionales, psiquiatras y psicólogos. "Y después mucha fuerza de voluntad. Yo, después de dos años de una depresión severa, me levanté y dije 'no voy a tomar más pastillas', y nunca más", ha confesado.

La cantante Tamara, feliz en la Comunión de su hija Valentina y eternamente enamorada de su marido

La intérprete de Celos, que ha revelado lo mal que lo ha pasado durante la pandemia sin poder trabajar, ha expresado lo importante que es su familia en su vida, a los que considera su "gran triunfo". "Me he agobiado por mis hijos porque soy una persona que no le gusta defraudar a los míos. Y Daniel y yo somos unos luchadores natos, tanto él en su sector como yo en el mío. Dos años sin trabajar ni el ocio nocturno ni en el ocio cultura con cuatro hijos. Además el pequeño, Héctor, tiene Trastorno del Espectro Autista leve", ha confesado Tamara sobre los problemas a los que tuvieron que enfrentarse durante la pandemia.

Tamara ha asegurado que su pequeño va a terapia desde que tenía dos años y medio y durante la pandemia no podían dejar de hacer su terapia semanal porque era necesario para él, motivo por el que estaba muy estresada. La cantante ha expresado además lo importante que es para ella hablar sobre este trastorno, "que no es una enfermedad", porque así quizá muchos padres puedan identificarlo y ayudar a sus hijos. "Se nos cayó el mundo, pero yo me lo guardé más, me lo tomé con entereza, fue difícil, pero Dani se derrumbó. Estábamos perdidos, no sabíamos a qué nivel nos enfrentábamos. Fue algo nuevo", ha explicado la cantante sobre el momento en el que se enteraron de lo que padecía su hijo. Pero no solo eso, la que fuera concursante de MasterChef Celebrity, que ha agradedido a su amiga Mónica todo el apoyo que le ha dado en todo momento, se ha sincerado revelando que la conexión que tiene con todos sus niños es muy grande.

Tamara considera que fue injusta su expulsión de 'MasterChef Celebrity'

Tamara ha dedicado unas bonitas palabras a su marido, al que considera una de las personas más importantes que tiene en su corazón. "Aunque pasen los años te sigo amando como el primer día o más aún…Hoy hace 17 años nos dimos el 'sí, quiero' un 21 de Mayo en Sevilla para comenzar nuestra vida juntos y formar nuestra familia llena de nuestros hijos tan maravillosos. Sabes que eres mi gran amor por siempre", escribió la cantante en sus perfiles sociales. "¡Yo creo que él y yo no nos vamos a separar nunca!", ha añadido en el programa de Toñi Moreno.