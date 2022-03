Tamara habla con HOLA.com de su estreno solidario, la cuarentena con cuatro niños y su deseo para 2021

La pandemia truncó sus planes de celebrar los más de 20 años de consolidada carrera que atesora. Tamara tuvo que suspender su gira de aniversario y retrasar conciertos debido al confinamiento, una etapa diferente en la que, aunque se vio obligada a frenar su rutina, siguió dando forma a un emocionante plan que ahora ha visto por fin la luz. La artista ha lanzado un proyecto innovador que une el bolero y el vino, una fusión en la que por supuesto ha dejado su sello personal. La sentida canción Espérame en el cielo se acompaña de un Ribera del Duero al que ha llamado Encanto, un maridaje de lujo que tiene además un objetivo solidario admirable: sus beneficios estarán destinados a la investigación contra la COVID-19. El bolero, escogido precisamente para enviar un mensaje de amor y esperanza a todos aquellos que han perdido un ser querido en este aciago año, ha sido versionado por reconocidas voces, aunque Tamara es la segunda artista femenina que lo canta.

De este proyecto y de los que tiene en mente para el próximo año, ha hablado la artista con HOLA.com, desvelando además los planes más divertidos que ha organizado en casa con sus cuatro niños (Daniela, de 14 años, Leandro, de 11, Valentina, de 8, y Héctor, de 5) y su marido Daniel Roque. ¿Apuntan maneras de artista sus peques? ¿Qué planes tiene para Navidad? ¿Cómo pasó el confinamiento? A todas estas preguntas nos responde Tamara.

Espérame en el cielo es un single con un objetivo más importante que nunca este año: la lucha contra la COVID. ¿Cómo surgió la iniciativa?

Surge a raíz de la pandemia de la COVID. Era un proyecto que teníamos desde hace más de un año, estábamos gestionándolo. Teníamos claro que iba a ser un vino al que le pondría nombre, se llama Encanto, y teníamos que unirlo con un bolero. Un buen vino y un bolero tienen mucho que ver, esa elegancia, la intensidad, la prestancia... Cuando empezamos la cuarentena se escogió el bolero Espérame en el cielo, un título que popularizaron Antonio Machín y Los Panchos. La única mujer que lo ha versionado es Mina, la cantante italiana y ahora yo.

¿Por qué escogiste ese título en concreto?

Lo escogimos porque creo que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día. Muchas personas se han ido por culpa del coronavirus y muchos familiares no se han podido despedir de sus seres queridos y creo que es una manera bonita de decir “espérame en el cielo entre nubes de algodón”. Es bonito creer que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos en algún momento.

¿Cómo estás viviendo este complicado año a nivel profesional?

No he podido celebrar mi 20 aniversario. El año pasado justo eran los 20 años de carrera y saqué un disco, Veinte años de amor, con mis grandes éxitos y dos temas inéditos, pero tuve que suspender la gira, no he podido seguirla en España ni en Latinoamérica. Tenemos la esperanza de que el año que viene podamos celebrar mi aniversario encima de los escenarios.

¿Crees que cambiará la música a raíz de la pandemia?

Tenemos muchas ganas de cultura, no solo de música, sino de cultura en general. Vamos a coger la música con unas ganas tremendas, de conciertos normalizados, de escuchar música en vivo... creo que sí, que va a cambiar.

¿Ves en el futuro más directos a través de streaming, por ejemplo, o volverá todo a ser como era?

Se seguirán haciendo, pero todos deseamos volver a la normalidad porque no es lo mismo como uno vive un concierto en directo. Tanto el artista como el público, viéndonos cara a cara juntos en ese momento, en este instante... El streaming es maravilloso ahora, pero tenemos ganas de volver a la normalidad.

¿Cómo viviste el confinamiento?

Lo pasé en casa, con mi marido y mis hijos, nos pilló a todos en Barcelona (donde vivo desde hace casi 18 años). Estuvimos confinados con los peques y teníamos que inventar cosas para distraerles porque se les partió la rutina en dos: juegos, ver películas, día de pizza, día de burguer, de barbacoa… Hacíamos inventos.

¿Cómo lo has llevado con cuatro niños en casa?

De la mejor manera posible. Ellos estaban al tanto de todo, pero había momentos en que había que distraerlos. Hemos vivido momentos de familia muy bonitos… no hay mal que por bien no venga a veces.

Ahora que se ha recuperado una cierta normalidad ¿añoras algo de aquellos meses?

Ese tiempo que hemos vivido en familia, día y noche, 24 horas, mi marido sin su rutina de trabajo, yo sin mi rutina de trabajo, con los peques, pues lo hemos pasado fenomenal, muy, muy bien. Añoro eso. Ha habido un verano muy tranquilo que tampoco había vivido yo, sin conciertos. He disfrutado también mucho esos días, sin salir de Cataluña, pero disfrutando mucho.

Tus hijos están ya muy mayores, ¡Daniela tiene ya 14 años! ¿Alguno se interesa por la música?

Los dos mayores, no. Les encanta la música, la cultura en general que es lo que ven en casa, pero no se inclinan por la música. Daniela es muy buena estudiante y Leandro también y los otros dos son todavía muy pequeños para saber qué van a querer.

¿Qué destacarías de cada uno?

Son muy diferentes. Daniela es una niña, casi una mujercita ya, bastante decidida, con carácter y que sabe muy bien lo que quiere, pero a la vez es dulce; Leandro es todo amor, dulzura, todo tranquilidad; y Valentina es un terremoto, ¡no hay quien la pare! Va a hacer lo que quiera, cuando quiera y como le de la gana (es la que más se parece a mí). Héctor es un hombre serio, de carácter fuerte, pero serio. Los otros sonríen más, son más simpáticos a la hora de estar con la familia y los amigos, pero Héctor es serio, es un tipo de carácter diferente.

¿Cuál es el plan más divertido que organizáis en familia?

Hacemos muchos planes: el parque de atracciones como Port Aventura, que es lo que tenemos más cerca, la playa, un día de piscina, organizamos barbacoas en casa, les encanta el cine, paseos en bicicleta…

¿Te has planteado aumentar la familia o con cuatro basta?

Con cuatro ya nos basta, además he tenido doble pareja, dos niñas y dos niños, y estamos muy felices. No, no vamos a aumentar la familia.

Acabas de celebrar tu 15º aniversario de boda, ¿hiciste algo especial?

Nos pilló en la cuarentena, fue el 21 de mayo. Estábamos en casa y lo celebramos con los niños. Compramos una tarta, pero queda un viaje ahí pendiente, aunque sea de fin de semana, para irnos Daniel y yo.

¿Cuál es el secreto de un amor como el vuestro?

La comprensión, la paciencia, el respeto, amarnos más por nuestros defectos que por nuestras virtudes. Ya no es tu pareja solo, es tu compañero de vida... Es algo que va más allá de que sea el padre de tus hijos o el amor de tu vida, es más profundo aún: forma parte de ti, es tu familia. Nos compenetramos muy bien y nos adoramos mucho. Yo respeto y admiro mucho lo que hace él y, en el caso contrario, creo que Daniel siente lo mismo por mí.

¿Qué planes tenéis para Navidad?

La pasaremos tranquilos en casa como cada año. Lo único diferente es que no podremos ir a ver la cabalgata con los peques, la veremos desde casa. Pero el resto todo igual: siempre se ha cocinado en mi casa, se ha hecho en mi casa el encuentro con la familia... Este año no podrá venir mi familia de Sevilla ni la de Daniel de las Palmas de Gran Canaria, así que será igual pero con menos familia.

Profesionalmente ¿cómo se presentan los próximos meses?

Ahora estamos promocionando mi nuevo single, Espérame en el cielo, ese vino solidario, ese vídeoclip tan bonito hecho en Aranda de Duero cerca de los viñedos donde nace la uva de mi propio vino. Estoy centrada en esto, pero querría retomar mi gira y tenemos el proyecto de grabar un disco tributo en América (sería entre mayo y junio), aunque todo dependerá de cómo vaya la pandemia.

¿Qué proyecto soñado te gustaría cumplir ahora que llevas 20 años de consolidada carrera?

¡Ya son 21! Me encantaría hacer un sinfónico, me parecería algo muy especial y muy bonito.

Navidad es la época de los deseos, ¿cuál es el tuyo para el 2021?

Siempre lo pido cada año, pero este año más: salud, muchísima salud, y esta vez la pido para todos, para el mundo entero. Que nos ayudemos, nos apoyemos y nos respetemos. Y también felicidad, amor y ¡lo que venga!

