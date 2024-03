¡'Valeria' no ha acabado en Netflix! Todo lo que sabemos sobre la cuarta temporada que ya se está grabando

Para todos los seguidores de Valeria, una de las ficciones españolas más exitosa de Netflix, que estaban tristes por haberse tenido que despedir de su serie favorita en la tercera temporada, tenemos grandes noticias: la tercera no ha ido la vencida y, no solo no ha terminado, sino que la N roja ha anunciado por sorpresa una cuarta entrega que, además, no tardará en llegar porque ya ha comenzado su rodaje en el centro de Madrid. Está vez sí, con estos nuevos capítulos, se pondrá el broche de oro de manera definitiva a la adaptación de las novelas de Elísabet Benavent.

Esta última temporada cuenta con el regreso de las actrices protagonistas Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott, quienes volverán a meterse en la piel de las inseparables Valeria, Carmen, Lola y Nerea, respectivamente. Las cuatro amigas vuelven a la pequeña pantalla con un nuevo cargamento de conflictos amorosos, relaciones aparentemente perfectas, nuevos estilos de vida y... ¡hasta un bebé!.

Este cuarteto de íntimas que se brinda apoyo de manera incondicional en las buenas y, sobre todo en las malas, no estará solo en sus aventuras y desventuras, sino que completan el reparto Maxi Iglesias, Juanlu González (Operación Camarón), José Pastor, quien dio vida al joven Bosé en su serie autobiográfica, Federico Aguado (Venus) y Mima Riera (El Inocente), entre otros.

Elísabet Benavent, de 40 años, productora ejecutiva y autora de las novelas en las que se basa la serie, ha asegurado que Valeria ha sido muy importante en su vida puesto que le abrió las puertas del mercado editorial y, años después, también las de Netflix. "Desde su 'nacimiento' me ha regalado un viaje apasionante lleno de aprendizajes y crecimiento. Sin ella, no estoy segura de quién sería ahora, no solo laboralmente, ya que a su lado también he madurado y vivido. Sobre todo vivido. Y no hay nada que instruya más que vivir", ha explicado con emoción la escritora valenciana.

Para la novelista, esta cuarta entrega despierta emociones encontradas. "Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial", ha señalado.

Sin embargo, pese a la pena, también está agradecida por poder decir adiós con estos nuevos episodios con los que "nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeria es a soñar", con estas palabras cargadas de sentimiento ha compartido Elísabeth lo que supone para ella esta obra y la culminación de la misma en la cuarta y última temporada.

Te refrescamos lo que sucedía en la tercera entrega

En la pasada entrega se trataban diversos frentes personales y profesionales. Veíamos cómo Valeria abordaba la realidad de su relación con Víctor (Maxi Iglesias), quien le había dejado claro que quería estar con ella, pero con ciertas condiciones. La protagonista buscaba un compromiso que él no quería, quedando en el aire hasta el momento cuál era la decisión que iba a tomar la periodista.

La parte profesional también se presentaba movidita ya que, a la editorial en la que trabaja, llegaba Bruno (Federico Aguado), un escritor de best sellers que podría tener un importante papel en su vida. En la misma empresa también empezaba a trabajar Nerea y estábamos atentos a ver lo que podía suceder o cómo podía influir esto para todos.

Por otro lado, seguían adelante los preparativos para la boda de Carmen y Borja (Juanlu González), quienes no contaban con la bendición de la madre del novio, motivo que causaba diferentes problems entre ellos. Por su parte, Lola seguía con la idea de viajar a Viena para cerrar heridas, ¿saldrían las cosas como ella esperaba?.