La emoción de Sandra Golpe al recordar la historia de amor de sus padres y dedicarles su último premio

Sandra Golpe, directora y presentadora del telediario del mediodía de Antena 3, ha sido premiada en su tierra natal. La periodista, de 49 años, ha recibido la Medalla de la provincia de Cádiz en una emotiva ceremonia que tuvo lugar ayer en el Salón Regio de la Diputación de la ciudad, coincidiendo con una de las efemérides más relevantes de la historia española: la promulgación de la Constitución de 1812, conocida como la Pepa.

Golpe, que nació en San Fernando y estudió Periodismo en la Universidad de Pamplona, pronunció un discurso muy personal durante el acto. Comenzó dando las gracias a la Diputación de Cádiz. "Si nos quieren en casa, ya nos quieren en todos los sitios, ¿verdad? Es lo primordial, que te quieran en tu casa, que te quiera tu gente", dijo.

Después, comenzó a caminar por la sala mientras contaba una historia de amor eterna, la de sus padres. "Hace 57 años, un 19 de marzo, mi padre iba con un amigo en dirección a Rota porque iban a jugar un partido de fútbol y ven a unas mujeres haciendo autostop. Eran enfermeras que salían de la guardia del Hospital Universitario de Puerto Real, antes conocido como el sanatorio de tuberculosos. Mi padre para el coche y se suben esas chicas, las van a llevar a su pueblo, y cuando mi padre ve a esa mujer por el espejo retrovisor, dijo: 'Esa va a ser la madre de mis hijos'", contó emocionada.

Tras una breve pausa, se acercó a ellos y finalizó su discurso diciendo: "Hoy hace 57 años que mis padres se conocieron y no se me ocurre mejor regalo, mejor manera de cerrar el círculo que diciendo: Papá, felicidades. Mamá, gracias. ¡Viva la madre que me parió y viva mi padre! Esto es vuestro". Con la emoción a flor de piel, besó a sus progenitores, que no paran de aplaudir orgullosos.

Sandra Golpe forma parte de Antena 3 desde 2008, y su informativo de las tres de la tarde es líder de audiencia. Pero llegar hasta aquí no ha sido nada fácil, según ha contado en más de una ocasión. Durante la carrera hizo prácticas en la delagación que el Diario de Cádiz tenía en Puerto Real, y cuando finalizó sus estudios puso rumbo a Madrid para cursar un máster en Periodismo Audiovisual y se quedó a trabajar allí. Primero estuvo en COPE y después en Canal 7, una televisón local, hasta que en 1999 fichó por CNN+.

Premiada con la Antena de Oro en 2018 y galardona también ese mismo año con un Premio Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, Golpe ama Cádiz, su ciudad natal, y no podría vivir sin música. Si no fuera periodista, cree que hubiera sido muy feliz dedicándose a algo relacionado con el arte. Adora a sus padres y a su hijo adolescente, fruto de la breve relación que mantuvo con el periodista David Tejera. "Yo no tenía para nada instinto maternal, pero luego me he dado cuenta de lo equivocada que estaba y de lo que me ha centrado a mí en la vida un hijo", confesó en una charla con Mirada 21 TV en 2016.