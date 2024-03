Anna Ferrer da un giro a su carrera después de sufrir una crisis personal

Loading the player...

"Estoy en ese momento en el que quiero decidir qué quiero hacer con mi vida", así de sincera se acaba de mostrar Anna Ferrer con sus más de 800 mil seguidores en un vídeo con el que ha explicado los motivos de su "crisis personal": "He tenido desde hace unos meses un poco de crisis con las redes sociales, (...) llegó un momento en el que había muchas cosas de este trabajo que no me gustaban o sobre todo (...) iba a un evento y llegaba a casa mal, de mal humor", han sido algunas de sus sinceras palabras para explicar los motivos de su cambio de rumbo y los nuevos planes que ha elegido para ella que le hacen inmensamente feliz. ¿Quieres escuchar a la hija de Paz Padilla? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

