La increíble sorpresa de Paz Padilla a su hija Anna Ferrer: ¡envuelve el salón entero con papel de regalo!

Paz Padilla (54) es una apasionada de los Reyes Magos y este año se ha superado, ¡dándole una increíble sorpresa a su hija, Anna Ferrer (26)! La presentadora ha decidido decorar todo el salón de su casa de una manera impresionante, envolviéndolo entero en papel de regalo. Paz no se ha dejado ningún rincón sin decorar, incluso ha confeccionado a mano unos cascanueces gigantes. Madre e hija están más unidas que nunca y, prueba de ello, ha sido su nuevo programa estrenado en Cuatro el pasado 12 de diciembre, Te falta un viaje, dedicado a viajar por diferentes ciudades del mundo. Estos Reyes no los olvidará nunca Anna Ferrer. La 'influencer' ha compartido en su perfil público el momento en el que ha descubierto la increíble sorpresa que le ha dado su madre. Dale al play y no te lo pierdas.

