Marta Pombo detalla cómo supo que espera mellizos, cómo lleva el embarazo y el reto televisivo que tiene que esperar

La alegría desbordante marca la etapa que están atravesando Marta Pombo y Luis Zamalloa, quienes van a convertirse en familia numerosa dentro de unos meses, poco antes de su primer aniversario de boda. Tras compartir la noticia de que van a convertir en hermana mayor (y por partida doble) a Matilda, ahora la influencer ha dado nuevos detalles de este embarazo que ilusiona a todo su entorno. Cercana y natural con sus seguidores, ha contado cómo se enteró de que espera mellizos, el cambio que implica esta llegada y el proyecto televisivo que ha puesto en pausa para volcarse en la dulce espera.

"Me costó asimilar la noticia y ahora que lo he contado me estoy empezando a emocionar", ha explicado la mediana de las Pombo, que está embarazada de mellizos (exactamente en la semana 12) y este fin de semana acudirá a una ecografía "super importante". Para elegir los nombres aún tendrá que esperar ya que en esta prueba no se prevé que les digan lo que son y ella quiere "esperar el máximo posible". Está previsto que a finales de septiembre tengan en brazos a sus bebés ya que, según ha adelantado, la fecha prevista de parto es el 30 del citado mes. Eso sí, los médicos ya le han recomendado que a mediados de agosto se instale en Madrid por si deciden llegar antes de lo previsto.

La empresaria dice estar pasándolo "mucho peor" que con el primer embarazo ya que tiene "muchísimas náuseas durante todo el día que no se van y unos mareos...". Ha contado que inicialmente no sabían que esperaban dos bebés sino que fue en una segunda prueba cuando supieron que la alegría se multiplicaba por dos. "Cuando me enteré de que estaba embarazada fui al ginecólogo y estaba de seis semanas. En la primera ecografía solo se veía un bebé, como un granito", ha comenzado a narrar, detallando que en ese momento hizo una broma con el doctor diciéndole, ¿hay uno, no?

Más tarde, en la semana nueve, volvieron al médico y se hizo una nueva ecografía en la que descubrieron que van a ser padres de mellizos: "Ay cuando veo la pantalla. Miro a Jackie y le digo, no, ¿no? Ataque al corazón. Que es una super noticia, pero ¡ostras!, fue un shock". Marta ha comentado que mientras le abordaban dudas sobre lo que supone un embarazo doble, la reacción de su marido fue mostrarse pletórico por convertirse en familia numerosa. También ha indicado que no ha sido del todo inesperado porque su abuelo Rafa tenía hermanos mellizos y tiene dos primas mellizas, Carlota y Paula.

La llegada de dos nuevos bebés implicará una mudanza porque no hay espacio para cinco personas además de su mascota, Gaia, perro que adoptó la influencer y fue indispensable en su etapa personal más complicada. Marta ha contado que adora el piso en el que están y también están encantados con el barrio, pero tienen que comenzar a buscar una nueva vivienda porque "no puedo meter a tres en un mismo cuarto".

Un desafío televisivo

El embarazo de Marta, quien también ha crecido en una familia numerosa que ahora tiene su propia docuserie en Prime Video, ha puesto en pausa un posible reto televisivo hasta ahora desconocido. "En enero, de camino a Baqueira Beret me llaman para ofrecerme ir al casting de Pekin Express para mayo. Es mi sueño", ha dicho. Cabe recordar que el concurso regresará en primavera con siete parejas de rostros conocidos en un intrépido reality presentado por primera vez por Miguel Ángel Muñoz.