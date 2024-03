La deuda millonaria que habría acumulado Bruno Mars por su afición a las apuestas

Bruno Mars es una de las voces más destacadas de la música, una fama que le ha traído fortuna y poder, pero también importantes deudas. Tal y como algunas fuentes cercanas han informado (así lo señala el canal de televisión News Nation), el artista tendría una deuda millonaria a causa de su afición por las apuestas, una cuestión de la que ya habló él mismo hace algunos años. Tal y como se apunta en estas informaciones, el intérprete debería unos 50 millones de dólares (46 millones de euros) a una cadena de casinos en Las Vegas, ciudad que precisamente acoge uno de sus espectáculos fijos desde hace años. Este espectáculo se lleva a cabo en uno de los locales de dicha cadena por lo que parte de sus ganancias se destinan a pagar esta deuda, dejándole un estrecho margen de ganancia.

Aunque no ha hecho referencia a la cantidad que debe, Mars sí que habló en el pasado de su afición por apostar. "Era un fanfarrón. Ya conoces al tipo, la gente querría quedarse con su dinero. Si consigues que pierdan, van a por ti y te acribillan. Es entonces cuando son débiles así que te abalanzas sobre ellos" explicó en GQ en 2013. Compartió entonces sus primeras experiencias en un casino con solo 19 años, recordando que perdió 100 dólares. "Me temblaba la mano y un tipo me llamó la atención y me avergonzó. Tienes que perder, hay que perder para ganar". En el programa de James Corden recordó además que su afición a los juegos de cartas le permitió pagar el alquiler y sus gastos durante varios meses.

En torno al 2016 fue cuando firmó un acuerdo millonario con un hotel casino de la ciudad del juego para hacer una serie de conciertos cada año. Seguía así los pasos de figuras como Britney Spears, Jennifer Lopez o Celine Dion, aunque no transcendieron en aquel momento las condiciones en las que trabajaba para la empresa. Parece que ha vuelto a firmar con ellos más conciertos este año en un intento de terminar de saldar sus cuentas pendientes.

Mars, de 38 años, es un cantante y compositor que representa un estilo muy personal, un sonido influenciado por el reggae, funk, hip hop, rock y R&B que le ha convertido en un artista muy destacado del panorama. Ha sido comparado en muchas ocasiones con Michael Jackson por su talento y el estilo de sus temas, un nombre que él ha citado entre sus influencias musicales, igual que el de Elvis Presley. A lo largo de su carrera, que arrancó en torno a 2004 ha sido galardonado con 15 premios Grammy, 3 premios Brit y 3 MTV Europe Music Awards. Sus temas Just The Way You Are, Grenade, Locked Out Of Heaven y When I Was Your Man han vendido de 4 millones de copias digitales, convirtiéndole en el primer solista masculino en hacerlo.

Según el portal Celebrity Net Worth, Mars cuenta con un patrimonio que está estimado en 175 millones de dólares (más de 160 millones). El nombre del artista es además noticia porque se dice que podría estar preparando un nuevo disco para este 2024. Bruno tiene 3 álbumes en solitario en el mercado y uno en colaboración con Anderson Paak como Silk Sonic. Este disco, An Evening with Silk Sonic, vio la luz en 2021 y desde entonces no ha estrenado material. Por eso las especulaciones que apuntan a un nuevo disco han emocionado a sus seguidores, que se muestran también muy sorprendidos por las informaciones sobre su deuda millonaria.